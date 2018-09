Qualité de l'air: Juliette Boulet (Greenpeace) revient sur la campagne de mesure qui a eu lieu en Wallonie

C’est vrai qu’on parle beaucoup de la qualité de l’air à Bruxelles et en Flandre, mais on en parle un peu moins en Wallonie. Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace, revient sur la campagne d’un mois de mesure de la qualité de l’air dans les six plus grandes villes wallonnes.

Pas encore les résultats précis, mais déjà une tendance ?

"Non, pas du tout, parce que j’ai les échantillons sur moi, je vais les rapporter au bureau et ils vont être analysés. Ceci étant, on a aussi fait une analyse un peu plus large de la situation d’une part de la qualité de l’air selon les statistiques officielles, mais aussi de la mobilité active puisque, comme M. Hupin le disait, les dioxydes d’azote sont essentiellement émis des véhicules à essence et au diesel thermique. On sait d’emblée qu’il y a des vrais problèmes de pollution, notamment dans les cœurs de villes. On peut donc d’emblée se dire que les analyses révéleront potentiellement des problèmes dans les villes qu’on a analysées" déclare Juliette Boulet.

Comment avez-vous procédé pour mener cette campagne de mesure de la qualité de l’air en Wallonie ?

"On a fait un peu comme ce qu’on avait fait avec les écoles. On avait fait " Mon air, mon école " et aujourd’hui c’était " Mon air, ma rue ". On a donc lancé un appel à des citoyens et on a analysé le lieu où ils allaient mettre les tubes en se demandant si c’était les lieux les plus représentatifs, où il y a éventuellement le plus de véhicules d’une part, mais où il y a aussi le plus de personnes qui vivent. Parce que c’est aussi ça qu’on reproche aux régions et à la mise en place de la directive européenne, c’est que les lieux ne sont pas toujours forcément représentatifs des lieux où on vit le plus. La station de mesure de Mons, par exemple, se situe au Grand Large et il n’y a quasiment pas de voitures qui passent là, donc ce n’est pas du tout représentatif de ce qui se passe dans le cœur de Mons, dans le cœur de Charleroi ou de Liège. On a donc demandé aux citoyens qui vivaient dans les cœurs de villes de prendre en charge ces mesures".

Caroline Quintero et sa famille a été l’une de celles qui ont mesuré la qualité de l’air pendant un mois.

Pourquoi avoir accepté de mener une telle campagne ?

"Je trouve que c’est un sujet très important. Je suis mère de deux enfants de deux ans et demi et six semaines et ici les conséquences les plus importantes sont sur la santé de la population. Et sur cette population, les personnes les plus sensibles sont surtout les personnes âgées et les enfants".

Vous habitez où ?

"J’habite tout près de la gare de Namur, à Bomel, et il y a en effet une circulation assez importante. J’ai donc trouvé que c’était très intéressant de connaître ce qui se passait au pied de chez moi".

"C’est difficile parce que c’est invisible, donc on ne se rend pas nécessairement compte de ce qu’il y a. Par contre, on peut déjà constater que la pollution est présente quand on voit juste le patrimoine urbain qui est grisé et qui rend de plus nos villes si tristes".

Comment avez-vous procédé pour mesurer la qualité de l’air chez vous ?

"J’ai reçu via Greenpeace deux petites fioles que j’ai dû apposer à ma fenêtre, au niveau du premier étage".

Les autorités disent qu’il y a 18 stations de mesure en Wallonie alors qu’on ne devrait en avoir que six, qu’on fait finalement bien les choses et qu’on est en dessous des normes. Pourquoi est-ce que vous avez mené cette étude alors que les autorités disent qu’il n’y a finalement pas de problème, "circulez, il n’y a rien à voir " ?

Juliette Boulet insiste: "Parce qu’ils couvrent potentiellement le territoire et qu’ils respectent la législation européenne pour un élément : effectivement, ils couvrent le territoire avec 18 stations, ce qui est beaucoup plus que ce qui est demandé. OK, mais qu’est-ce qui se passe dans les centres-villes ? Allez à Charleroi voir où se trouve cette station de mesure. Elle est le long d’un Ravel, il n’y a aucun passage de véhicules. On va alors forcément avoir des données qui seront vraiment positives et qui mettront en évidence qu’il n’y a pas de problème de qualité de l’air à Charleroi. Mais mettez plutôt une station de mesure dans les cœurs de villes, là où il y a tous les élèves qui passent chaque matin, là où les parents, les hommes et les femmes vont travailler et on verra la différence".

Les autorités mettent exprès des stations là où on n’a pas de pollution pour masquer les chiffres ?

"Non, on ne pense pas spécialement que ce soit dans une volonté de tricher, mais en tout cas il y a une vraie question sur la représentativité des stations de mesure. Mme disait : " Je ne le vois pas forcément parce que c’est quelque chose de transparent ", mais quand on est cycliste dans les villes, beaucoup de cyclistes disent qu’à certains moments ils ont les yeux qui piquent, les yeux qui pleurent, des problèmes de respiration. On voit donc réellement qu’il y a ces enjeux-là et très basiquement, on prend Charleroi ou on prend Liège, 80% des trajets se font en voiture. On peut vraiment bien s’imaginer qu’évidemment tous les polluants qui sont drainés par les voitures sont bien présents".

Qu'allez faire de ce résultat une fois que vous les aurez obtenus ?

"On va les analyser et on va surtout les partager avec tous les citoyens qui ont accepté de participer. Il y a une vraie conscientisation, une vraie inquiétude des citoyens pour leur santé, mais aussi parce que l’enjeu climatique est extrêmement présent dans la tête de tous. On est inquiet pour aujourd’hui mais aussi pour demain, et donc tous ensemble on va essayer de porter ce message auprès des politiques. Dans un mois, il y a les élections communales et il faut absolument que tous les candidats aux élections soient conscientisés de ces enjeux et il y a beaucoup de choses à mettre en place quand on est politique pour changer durablement les choses et avoir une meilleure qualité de l’air dans les cœurs de villes".