Qu'est-ce qui est interdit quand je fais un barbecue chez moi ?

Qu’on dispose ou non d’un jardin, avant de faire griller des saucisses chez soi, il y a plusieurs choses à vérifier. Quelques règles régissent le cadre de cette activité à domicile. Confinement oblige, on ne parle pas ici des lieux de barbecues en places publiques qui vous sont donc interdits d’accès pour le moment.

Les beaux jours sont là et on a presque tous envie de se faire un bon barbecue. Pour ceux qui n’ont pas de jardin, l’habitude est souvent de profiter des barbecues des amis ou de la famille. Malheureusement, le confinement, par définition, empêche celui ou celle qui vit en appartement de jouir du plaisir de retourner des brochettes.

Au niveau fédéral, il n’existe actuellement aucune loi concernant l’utilisation et les autorisations de réaliser un barbecue. Par contre, dans le cadre qui nous intéresse, le code rural, les règlements de police et/ou de prévention incendie priment.

Un nouveau règlement général de police (commun aux 19 communes bruxelloises) est en vigueur depuis le 1er avril 2020. Il y est mention des barbecues : " Les barbecues sont autorisés dans les cours, jardins, terrasses privés uniquement s’il est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles, adaptés à la configuration des lieux, et pour autant qu’ils ne représentent pas un risque pour la sécurité et qu’ils n’incommodent pas le voisinage. "

Les barbecues sont généralement autorisés tant que les fumées et odeurs n’incommodent pas vos voisins.

C’est là qu’intervient le grand micmac des communes et arrondissements de police. Chacun a ses propres règles et recommandations. D’où l’importance de toujours se renseigner. Mais après consultation d’une bonne dizaine de règlements, on peut retenir...

Attention que brûler vos déchets végétaux n’est généralement pas associé à un barbecue et demande le respect de différentes règles comme le fait qu’il doit y avoir une distanciation de 100 mètres de toute habitation ou matériel inflammable, qu’ils sont interdits à la nuit ou encore qu’ils sont interdits par grands vents, etc.

Des exceptions wallonnes

À titre d’exemple, le règlement général de la zone de police Brabant Wallon EST (communes d’Hélécine, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramilies) ainsi que celui de la zone de police de Villers-la-Ville précisent que : "dans les bâtiments à appartements multiples, il est interdit d’utiliser des barbecues sur les balcons et terrasses, sauf si les barbecues sont reliés à un système efficace d’évacuation des fumées et odeurs de nature à éviter toute incommodité des voisins. "

Autre exemple, le règlement de prévention incendie de la zone Hesbaye (Berloz, Braives, Burdinne, Donceel Faimes, Geer, Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Verlaine, Waremme et Wasseiges) ainsi que le règlement général de police de la ville de Huy précisent que : " les barbecues se déroulent à l’extérieur. Leurs implantations doivent être protégées des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées. Les appareils doivent présenter une assise évitant, durant l’utilisation, tout renversement. "

Veillez donc à vérifier que votre commune ne fasse pas des exceptions comme ces dernières.