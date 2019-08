"PUP": un pop-up store très vert s'est installé à Bruxelles ce week-end

C'est une véritable jungle urbaine a pris ses quartiers dans les halls de l'espace multidisciplinaire See U à Ixelles pour ce long weekend. Le pop-up store PUP, pour "Plantes Uniques et Palpitantes" propose des dizaines de variétés de plantes d'intérieur. Objectif: faire la promotion des plantes vertes dans les maisons. Un effet de mode doublé d'un effet bénéfique.

"J'ai la main verte, elle un peu moins, mais c'est vrai que ça égaie un intérieur, les plantes!", résume une jeune femme venue avec sa maman choisir quelques plantes exotiques pour leur intérieur. Plantes vertes, mais aussi, jaunes, roses ou rayées... Tropicales ou plus banales... Mini ou maxi... En tout, quelques 160 variétés sont proposées ici, dont 60% cultivées en Belgique, explique Roxane Nassens, organisatrice chez PUP: "Moi je cherche surtout des plantes extraordinaires, un peu bizarres et à la mode. La "jungle urbaine", c'est vraiment quelque chose maintenant, d'avoir beaucoup de vert dans les maisons".

Prendre soin de ses plantes... et de soi

Des plantes qui ont, dit-on, une influence positive sur l'humeur et peuvent aider à purifier l'air. "Avoir de la nature à la maison quand on habite en ville, c'est quand même important, concède cette visiteuse qui repart les mains toutes vertes, on se sent mieux quand on a du vert autour de soi, ça aide à vaincre la grisaille". Une autre ajoute: "il y a ce rapport à la nature qui fait du bien, voir du vert et voir les plantes pousser et évoluer chez soi... C'est super agréable"

Et pour ceux qui n'ont pas la main verte, plusieurs ateliers sont organisés, sur le site See U de l'ancienne caserne d'Ixelles. PUP y est ouvert jusque ce dimanche, de 10 à 19h.