Publifin-Nethys: "On en a marre des petits arrangements entre amis"

L’histoire se répète chez Publifin-Nethys. Dominique Drion (ex-cdH) et André Gilles (ex-PS) viennent d’être nommés au sein du conseil d’administration de Publipart, l’une des nombreuses sociétés sous la coupole de l’intercommunale liégeoise. Autant dire que la nomination de Dominique Drion et André Gilles - tous deux entendus en Commission d’enquête au parlement de Wallonie dans l’affaire Publifin - en a fait bondir plus d’un. Et ce, tant du côté de la cité ardente que du côté du gouvernement de Wallonie.

Les administrateurs du CA de Publifin : "Pas au courant"

Au sein du conseil d’administration on nous affirme que les administrateurs de l’intercommunale liégeoise n’ont pas été mis au courant. "Quelques mois après ce scandale inqualifiable, c’est inconcevable que de tels faits puissent se produire. Nous n’étions pas au courant de ces nominations", explique Marc Hody, administrateur Ecolo chez Publifin. Pour l’élu écolo, rien n’a vraiment changé au sein de Publifin : "C’est toujours un petit groupe de personnes avec des intérêts similaires qui s’amusent et retirent tous les avantages de ce système. Bref, ils choisi qui sort et qui entre ".

Fabian Culot, administrateur MR : "C’est une surprise. Nous avons remplacé tous les conseils d’administration qui dépendent directement de Publifin. L’objectif n’est pas de reprendre d’anciens administrateurs qui dépendent indirectement du groupe ". Bref, le conseil d’administration de Publifin exige des explications de celui ou de ceux qui ont autorisé ces nominations.

Alda Gréoli : "On en marre des petits arrangements entre amis"

Du côté du gouvernent de la Wallonie, la réaction n’a pas tardé : "Je suis à la fois étonné et en colère. La Wallonie a pris ses responsabilités et le cdH liégeois aussi… qu’il ait des personnes qui continuent à vouloir des postes à responsabilité simplement par des petits arrangements entre amis, cela me met en grande colère ", explique la ministre liégeoise cdH, Alda Gréoli. Il n’empêche l’action des autorités politiques wallonnes semblent bien limitée pour intervenir au sein du conseil d’administration de Publipart.