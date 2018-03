Publications scientifiques en accès libre: la mentalité des chercheurs doit aussi évoluer

Le célèbre physicien Stephen Hawking l’avait fait, en octobre 2017, souhaitant que "n’importe qui, n’importe où dans le monde, ait un accès libre, non seulement à mes recherches, mais aussi à celles de tous les grands et curieux esprits à travers le spectre de la compréhension humaine" : mettre sa thèse sur l’expansion de l’univers en accès libre, sur le site de l’université de Cambridge. Ce geste avait eu un écho mondial, et pourrait être une sorte d’illustration du mouvement de l’open access (Accès libre) pour les recherches scientifiques soutenues par des fonds publics. Dans le monde académique, lorsqu’un scientifique veut publier les résultats de ses recherches, il doit passer par des éditeurs de revue scientifique. Les résultats sont présentés sous forme d’article, et sont disponible au reste de la communauté scientifique (et du monde) via rétribution financière.

Un budget colossal pour avoir accès aux connaissances scientifiques Le hic, c’est que les abonnements à ces revues, indispensables à toute université, sont devenus hors de prix. Pour exemple, rien que pour le magazine Nature, l’ULiège débourse près de 12.000 euros. "Le budget consacré aux abonnements aux revues scientifiques s’élève à 3 millions d’euros par an" renseigne Bernard Rentier, prorecteur de l’ULiège. Un montant faramineux, qui pousse à se tourner vers des systèmes alternatifs. Ce biologiste a porté le projet Orbi, une plateforme institutionnelle mettant en accès libre les articles des chercheurs liégeois. Chaque université a ce genre de plateforme, mais pour que celle de Liège soit assez fournie en articles, l’ancien recteur a imposé la publication en accès libre des articles des chercheurs de l’ULiège, "avec conséquences à la clé : l’université ne tient compte que des publications qui sont sur la plateforme Orbi lorsqu’est évalué toute demande de projet d’un de nos chercheurs." Une voie qui a permis d’atteindre un taux de 90% de dépôt, bien plus élevé que ceux des universités qui offrent aussi une plateforme de libre accès. "En Europe, on atteint 17% de dépôt s’il y a une imposition, et 8% s’il n’y en n’a pas" précise Bernard Rentier. Car la recherche fondamentale est financée par le contribuable, quoi de plus normal que celui-ci puisse y avoir accès sans restriction, selon la philosophie de l’Open Access. "Un exemple frappant est lors de l’épidémie du virus Zika en Amérique du Sud. Les universités n’avaient pas accès à l’ensemble de la littérature scientifique, leurs recherches ont donc été retardées."

La course à la renommée "En plus de l’aspect financier, c’est une autre dérive que nous voulons combattre au travers de l’accès libre : celle de la course à la publication dans les revues les plus renommées." précise Bernard Rentier. Et d’évaluer le travail d’un chercheur en fonction des revues pour lesquelles il a publié plutôt que pour la qualité intrinsèque de son travail. Car chaque revue assure ce que l’on appelle le "peer review", la relecture par les pairs, afin de s’assurer de la fiabilité de ce qui est publié. "L’accès libre aux articles scientifiques passe donc par tout un travail de démystification du prestige éditorial, au sein même de la communauté scientifique." souligne le prorecteur de l’ULiège. "Plus que les revues, dont l’objectif avoué est de faire des bénéfices, c’est la communauté scientifique qui doit se remettre en question, qui doit se libérer de cette dépendance à un système de prestige." C’est donc toute une mentalité qui doit évoluer. Bernard Rentier l’admet, la nouvelle génération est plus ouverte à l’open source que l’ancienne. Mais celle-ci exerce encore une pression sur les jeunes chercheurs.

La FWB pionnière dans l'open access scientifique Bernard Rentier est un fervent défenseur du système, qui a fortement inspiré le projet de décret en cours à la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Ce qui est pour l’instant en place à Liège, je voudrais que ce soit le cas pour tout le monde francophone belge." Ce projet de décret veut mettre en place "l’organisation, dans les institutions et organismes de recherche de la Communauté française, de l’accès libre (Open Access) aux résultats de la recherche ayant bénéficié, ne fut-ce qu’en partie, d’un financement public de la Communauté française." Au risque, pour le chercheur qui ne le fait pas, de ne plus pouvoir obtenir de financements publics pour ses futurs projets. Favorisation de la diffusion des résultats, accroissement de la visibilité des chercheurs, intérêt de la collectivité, Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à la FWB, avance toute une série d’arguments en faveur de l’open access. Mais ce décret suscite bien évidemment l’inquiétude du côté des éditeurs scientifiques belges qui, dans un communiqué de presse, dénoncent l’absence de concertation et d’analyse d’impact, et une mise à mal de la liberté académique. Pour ce dernier point, le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas atteinte à la liberté académique du chercheur, tant que l’obligation de publication en accès libre se limite aux publications dont les recherches ont été financée au moyen de deniers publics. Autre point de friction : si l’enseignement supérieur et la recherche relève bien des compétences des Communautés, c’est au Fédéral que revient les compétences des propriétés industrielle et intellectuelle. Le Conseil d’Etat penche plutôt en faveur du décret, moyennant quelques modifications : il a estimé que l’open access tel que décrit "ne rend pas impossible ou exagérément difficile la compétence de l’autorité fédérale". Avec ce décret, la Fédération Wallonie-Bruxelles place donc la Belgique au côté des premiers pays à adopter une législation entourant l’accès libre aux recherches scientifiques. Une posture qui implique une évolution sociétale profonde, et qui suit la politique de l’Union européenne, très favorable à l’accès gratuit aux recherches financées par les pouvoirs publics.