Prudence: en période de rut, il y a davantage de chevreuils sur les routes

L'association Hubertus met en garde vendredi contre le nombre croissant de chevreuils traversant les routes en cette période de rut. "Roulez lentement, contactez la police en cas de collision et ne touchez jamais l'animal à mains nues", prévient l'organisme qui affirme représenter deux tiers des chasseurs flamands.

La saison de rut pour les chevreuils se poursuit encore jusqu'à la mi-août. Pendant cette période, les mâles parcourent activement leur territoire car ils veulent rencontrer le plus de femelles possible.

Ils traversent ainsi souvent de grandes routes et le risque d'accident augmente. L'association Hubertus demande aux automobilistes de conduire prudemment et lentement, en particulier au crépuscule et dans les régions privilégiées par ces animaux.

Elle demande aux personnes qui renverseraient un chevreuil de l'enregistrer sur son site afin d'aider le gouvernement flamand à cartographier les endroits à risque.