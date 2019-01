Proximus: plus de 1500 grévistes ce matin devant le siège de l'opérateur

Selon les syndicats, plus de 1500 personnes, voire près de 2000 se sont réunies ce mardi matin devant les tours Proximus, quelques jours après l'annonce d'un plan de transformation de l'entreprise. Elles ont répondu à l'appel à la grève lancé par les syndicats en front commun. Seules les 50 employés qui figuraient sur une liste détenue par les syndicats sont entrés dans le bâtiment ce matin.

"La mobilisation est importante. Le personnel, très inquiet, veut marquer le coup et montrer à madame Leroy qu'il mérite son respect. La CEO prévoit 1900 licenciements mais beaucoup de services sont déjà en sous-effectif", selon Laurent Malengreau, secrétaire général CGSP Télécom. L'objectif était de montrer un signal fort à la direction. Cette grève est une première chez Proximus.

Les différents représentants syndicaux annonçaient que tous les secteurs devaient être touchés. "Vu la gravité de la situation, si on n'arrive pas à mobiliser aujourd'hui, on n'y arrivera plus jamais" dit Laurent Malangreau, le secrétaire fédéral de la CGSP Télécom.

Une grève avec quelles conséquences ?

Finalement, l'impact de cette grève a été assez limité. Quinze magasins Proximus sur cent sont fermés ce mardi. Les call-centers, eux, ne sont quasiment pas impactés par cette grève. Le temps d'attente étant d'environ 30 secondes. Enfin, certains clients, qui attendaient le passage d'un technicien ce mardi pour un raccordement ou pour un dérangement, ont vu leur rendez-vous reporté. C'est le cas d'une centaine de rendez-vous sur 3000 prévus.

Ce 15 janvier, une réunion entre direction et syndicats devait avoir lieu mais ce ne sera pas le cas. En cause? Les syndicats ont choisi de boycotter cette première rencontre pour manifester et être présent auprès du personnel lors de cette action. Cette grève intervient au lendemain de la réunion entre les syndicats et Charles Michel. Le climat social est très tendu suite à l'annonce, la semaine dernière, d'un plan de transformation de Proximus. Ce plan prévoit la suppression de 1900 emplois et l'engagement de 1250 nouveaux collaborateurs. Les syndicats se battent pour qu'il n'y ait aucun licenciement sec.