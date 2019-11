Proximus: CGSP et CSC rejettent le plan de restructuration, Stefaan De Clerck chahuté devant le siège social

Syndicats et direction se sont réunis ce matin lors d’une commission paritaire au siège social de Proximus. Comme cela était prévisible, la CSC et la CGSP ont rejeté le plan de restructuration présenté par la direction. Reste à voir ce qui sera décidé lors du Conseil d’administration qui doit avoir lieu cet après-midi . Si le plan devait passer en force, les syndicats ont déjà prévenu que des actions plus dures seraient menées.

Rappelons qu’en janvier dernier, lors de l’annonce du plan de restructuration, la direction avait envisagé de se séparer de 1900 emplois (ainsi que des économies et l’engagement de 1250 personnes : ndlr) au sein de l’entreprise. Ce chiffre a, depuis lors, été revu à la baisse. "Nous négocions un plan de réorganisation de l’entreprise depuis des mois et il y a encore de trop nombreux licenciements qui sont envisagés par la direction" explique ce matin Stéphane Daussaint, responsable général CSC Postes et Telecom. "Dans une entreprise qui fait de plantureux bénéfices, c’est inacceptable pour le personnel". Selon ce syndicaliste, l’entreprise évalue dans le meilleur des cas qu’il y aurait encore 250 licenciements secs. En d’autres termes, le personnel de plus de 58 ans devrait opter pour un départ et l’entreprise compte encore sur des départs volontaires sur base des indemnités qui seraient octroyées. Mais Stéphane Daussaint précise : "nous ne croyons pas réellement à ce scénario. On est vraisemblablement à 350, voire 400 personnes licenciées"

Les syndicats entendent montrer leur désaccord avec le plan de restructuration tel qu’il est actuellement proposé par la direction. "Nous voulons arriver à zéro licenciement sec" nous dit à son tour Laurent Malengreau, vice-président CGSP – Secteur Telecom. "Je pense qu’il y a moyen de trouver des solutions pour tout le monde et nous voulons absolument une équité au niveau du plan, ce qu’il n’y a pas actuellement".