Protéger la côte belge des tempêtes grâce à des îles artificielles

D'autres pays ont déjà mis en œuvre ce système, comme la France ou les Pays-Bas. "On est en train d’y étudier des projets de moteurs de sable, entre autres, pour la protection des côtes. Ça existe donc, et ça a déjà été repris avant à d’autres projets. Ici, la Communauté flamande a fait la proposition du Vlaamse Baaien, dans laquelle il propose de protéger entre autres la côte belge contre ces tempêtes et l’augmentation du niveau des mers à cause du réchauffement climatologique. Mais ce n’est qu’une des propositions qui ont été faites, il y a encore plein d’autres études qui sont en cours."

"Le plan en lui-même consiste en une proposition, dans des zones très déterminées, de construire sur un banc de sable une île dans le but de la protection des côtes contre les tempêtes de mille ans, mais aussi le projet flamand de Vlaamse Baaien de protéger la côte belge. Un de ces projets est une île devant Knokke" explique-t-il. La tempête de mille ans, "c’est une tempête qui qui se passe très rarement, d'où son nom. En fait, c’est une tempête qui dure plusieurs jours, qui vient de l’ouest, avec des vents supérieurs à 11 ou 12 beauforts, avec une nouvelle lune et la marée haute. C’est donc une tempête qui se passe très rarement, et c’est pour ça qu’on appelle ça une tempête de mille ans. Toute la côte est doit être protégée pour."

Le bourgmestre de Knokke, Leopold Lippens, d'abord favorable au projet, a retourné sa veste et déclaré avoir engager un cabinet d'avocat pour contrer l'établissement d'une île en face de sa commune. "Je comprends ses craintes, mais je suis un peu surpris de sa réaction à l’heure actuelle, étant donné que déjà en 2011 et 2012 — et il me l’a même répété en 2014 et 2015 — il était favorable à l’idée. Il y a eu plein de communiqués de presse de sa part, dans lesquels il supportait le projet d’augmentation des bancs de sable devant Knokke, parce que ça lui permettait d’y construire des terrains de golf, des appartements de luxe, des hôtels de luxe, donc plein de choses à sa disposition. Et même en 2014 et 2015, quand on proposait l’atoll d’énergie devant De Haan, il y avait un deuxième projet devant le port de Zeebrugge, sur le côté ouest, donc à Heist et sur Knokke, de faire une île d’atolls d’énergie qui permettrait à son égard d’y construire un aéroport d’hélicoptères. Il était toujours favorable à l’idée et il proposait même de construire cette île avant 2020." Le problème est que dans l'état actuel des choses, rien ne peut être construit sur ces îles artificielles.

"Il est loin d’être sûr" que l'île soit à Knokke

"Il y a actuellement une enquête publique, dans laquelle la population peut passer ses commentaires favorables ou défavorables à l’idée et ça doit se terminer le 28 septembre. Tout ce plan va ensuite passer à la Commission et devant le Parlement pour être voté. Ce qu’il y a, c’est que pour Knokke, l’île en elle-même n’est pas sûre d’y être, il y a plein de conditions qui doivent être fournies, comme une analyse conforme à des autorisations de la Défense, entre autres, et l’obtention du permis d’environnement et plein d’autres choses. Donc, il est loin d’être sûr que l’île soit là."