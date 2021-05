Protectmanonolita : vaste mouvement de soutien à Manon, streameuse belge, victime de menaces de mort et de viol

Manonolita, Manon de son vrai prénom, est au centre d’un vaste mouvement de soutien sur les réseaux sociaux, repris par le hashtag #Protectmanonolita. Cette streameuse belge de 20 ans se dit victime depuis plusieurs mois de harcèlement en ligne, de menaces de mort et de viol. Dans deux captures d’écran postées sur Twitter ce vendredi, elle dénonce l’inaction des forces de l’ordre vis-à-vis de l’un de ses harceleurs. "Un hashtag #ProtectManonolita a été lancée par des amies sur Insta. Huit mois après sa potentielle identification, un suspect n’a toujours pas été auditionné. Et habite à quelques minutes de chez moi. Partager et utiliser cet hashtag au max s’il vous plaît", écrit celle-ci. Les deux captures montrent les messages reçus et les multiples appels reçus.

L’auteur des messages, sans filtre, indique qu’il est "un putain (de) malade", que Manon "ne vaut pas mieux qu’une serpillière usagée" ou encore qu’il "prépare un sale coup, tu comprends sale p… ! ?" Certains messages donnent ce qui est présenté comme la commune de résidence de la jeune femme, d’autres lui annoncent qu’ils vont lui "exploser la tête". Des menaces qui font froid dans le dos et rejoignent ceux déjà reçus par Manon par le passé : photos de drapeaux LGBT brûlés avec des croix gammées, appel à la torture d’elle et ses proches… Pour Vews, l’année dernière, la gameuse, adepte de retransmission en direct de parties de jeux vidéos sur Twitch détaillait son quotidien fait d’insultes et de campagnes de dénigrement de la part de membres de son réseau. Elle a également témoigné dans le documentaire #salepute réalisé par Myriam Leroy et Florence Hainaut. dans lequel elle raconte la violence des propos tenus à son égard.

En quelques heures, Manon a reçu des dizaines de messages de soutien, reprenant le hashtag #Protectmanonolita, dont ceux de politiques, parmi lesquels la ministre des Droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard (Ecolo). Dans un tweet, elle se déclare "extrêmement choquée par la violence qui touche @Manonolita14, qui témoignait dans le documentaire #salepute. Notre société doit assurer la protection des femmes victimes de cyberviolences sexistes. Ce sujet sera sur la table de la CIM (NDLR : Commission interministérielle) droits des femmes du 11/06." La coprésidente d’Ecolo Rajae Maouane et la députée régionale bruxelloise Ecolo Margaux De Ré ont également dénoncé le harcèlement dont est victime la streameuse. Pour Rajae Maouane, la lenteur de la justice semble "inquiétante et dangereuse". "Il faut que les autorités réagissent au plus vite !", dit-elle encore.

Extrêmement choquée par la violence qui touche @Manonolita14, qui témoignait dans le documentaire #salepute. Notre société doit assurer la protection des femmes victimes de cyberviolences sexistes. Ce sujet sera sur la table de la CIM droits des femmes du 11/06 #ProtectManonolita https://t.co/e038vwQWk3 — Bénédicte Linard (@BenedicteLinard) May 28, 2021

En attendant force à toi @Manonolita14 ???? #ProtectManonolita https://t.co/pZCLBa4u9D — Rajae Maouane ???????? (@RajaeMaouane) May 28, 2021

La députée bruxelloise PS Leila Agic a également apporté son soutien à Manon. Sur Instagram, elle reprend un post de Myriam Leroy rappelant que les cyberharceleurs ne sont pas virtuels mais peuvent aussi être des "voisins". Pour le président du PS, Paul Magnette, "ce genre de comportement ne peut pas rester impuni". Opaline Meunier, présidente des jeunes cdH, indique que sa section a écrit à la ministre de l’Intérieur, au ministre de la Justice ainsi qu’aux parquets fédéral et de Charleroi "pour leur demander de s’activer et de protéger Manolita. Manolita est menacée depuis des mois et rien n’est fait. Les menaces qu’elle reçoit sont d’une violence extrême, décrivant les sévices sexuels et la torture que cet homme fantasme de lui faire subir. Qu’attendent le parquet, la police ? Il ne sera plus l’heure d’appeler à une “tolérance zéro” une larme à l’œil quand cet homme sera passé à l’acte."

La comédienne Florence Mendez relaie également massivement le hastag et en appelle à la mobilisation. "On voit les messages de soutien des politique et ça veut dire que le message passe. Mais concrètement, qu’est ce qui va être mis en place MAINTENANT pour protéger @Manonolita14", écrit Florence Mendez allant jusqu’à interpeller le Premier ministre Alexandre De Croo (Open VLD) dans une autre publication. "@Manonolita14 reçoit des menaces de mort ("je vais t’exploser à la chevrotine") de viol (décrites longuement et dans les détails !) et des photos de femmes décapitées et d’homme mort à la boîte crânienne explosée ! Il y a URGENCE", ajoute l’humoriste.

Ce genre de comportement ne peut pas rester impuni. Tout mon soutien à @Manonolita14#ProtectManonolita https://t.co/dd0qw6aS3f — Paul Magnette (@PaulMagnette) May 28, 2021

Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, demande à ses followers sur Twitter de diffuser l’appel "pour que cesse ce harcèlement sexuel dont elle est victime".

Tout mon soutien à #ProtectManonolita ! Diffusez cet appel autour de vous pour que cesse ce harcèlement sexuel dont elle est victime ! https://t.co/fnHXa5v5Pl — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) May 28, 2021

Que fait la police, pressée sur les réseaux sociaux de protéger Manon ? Plusieurs comptes ont tagué la zone de Charleroi, laissant entendre que celle-ci est concernée par le dossier. "Nous ne le sommes pas", réagi, excédé, David Quinaux, porte-parole. "Nous sommes cités erronément sur Twitter. Cela va trop loin. J’ai décidé de couper le compte de la zone." Il rappelle que pour ce genre de faits, déposer plainte est la première des priorités. Du côté du parquet de Charleroi, pas de trace, à ce stade, du dossier de Manon. "Nous avons contacté la Computer crime unit au niveau de notre zone qui n’a rien trouvé. La question est donc de savoir où la plainte a été déposée afin de pouvoir dire ce qu’il en est de son suivi", interroge Daniel Marlière, magistrat presse. Contactée, Manon nous confirme que "trois plaintes" ont été déposées "en mars et avril 2020" auprès d'une zone de police wallonne, que nous avons préféré ne pas citer, pour éviter de localiser la gameuse.