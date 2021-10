Protection des données de santé dans l'app Helena : une plainte déposée à l'Autorité de protection des données

Une plainte a été déposée auprès de l'Autorité de protection des données (APD) par Medispring, une coopérative regroupant plus de 2200 médecins, au sujet d'Helena, une des plus importantes applications d'échange de données entre médecins et patients en Belgique, rapporte Le Soir mercredi.

En 2019, Helena a réussi à obtenir la possibilité de diminuer le niveau de sécurité exigé pour qu'un patient puisse accéder à son dossier médical. Si bien qu'il est possible d'accéder à un dossier médical sans prouver son identité et sans lien thérapeutique avec un médecin.

Face au risque de fuite de données, une plainte a été déposée à l'APD par Medispring. Cinq médecins et un patient se sont joints à la démarche.

"La prise d'Helena aurait été débranchée mardi", avant la publication de l'enquête du Soir, observe le quotidien.