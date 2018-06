Prostituée tuée à Bruxelles: environ 150 personnes rassemblées pour une marche blanche

Des prostituées de Bruxelles se sont rassemblées ce jeudi matin pour une marche blanche en mémoire de la prostituée mortellement poignardée le 5 juin dernier rue de Linné à Schaerbeek.

Selon la police, le cortège était composé d'environ 150 personnes, dont de nombreuses prostituées. Des fleurs ont été déposées près d'une photo de la prostituée décédée.

Le moral n'est pas au beau fixe

"Ça a été décidé par le comité de quartier qui a demandé qu'on honore cette jeune fille et qu'on oublie jamais, explique Marie, travailleuse du sexe et porte-parole des prostitués. C'est le premier crime que l'on commet ici dans le quartier depuis de nombreuses années. Nous avons donc décidé, en accord avec les femmes africaines de faire cette marche aujourd'hui pour que ça ne se reproduise plus et pour qu'on n'oublie pas cette femme. Le moral n'est pas au beau fixe, parce que ce sont souvent des femmes dans des situations très précaires, qui sont sans papier. Ce crime, puis la fermeture des carrés, c'est difficile".

Le 5 juin dernier, une jeune prostituée nigériane a été tuée au couteau dans la partie de la rue Linné située sur le territoire de Schaerbeek. Le meurtre a provoqué un vif émoi dans le quartier, les prostituées étaient d'ailleurs entrées en grève dans la foulée en dénonçant la lenteur de la police en cas d'appel.