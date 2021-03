Projet Free : des dizaines d’artistes dans un clip musical pour rappeler l'important de l'art de la société

Il a donc contacté plus de 50 artistes afin de mener à bien ce projet. Chacun a participé, à sa manière et selon son domaine artistique, à la vidéo.

Projet Free est né face à la grande détresse qui touche aujourd’hui de nombreux acteurs culturels au plus profond de leur passion, de leur art et de leur métier

Et si l’art permettait de faire passer un réel message ? À court de mots, de force et de moyens, des artistes ont décidé de faire part de leurs revendications pacifiques en chanson. Ce grand projet est le fruit de l’initiative de l’artiste Jeff Allenbeck.

40 musiciens, 20 danseurs, des sculpteurs et des peintres de différents pays se sont unis dans un clip musical. Leur objectif est de sensibiliser l'opinion publique et les décideurs à l’importance de l’art dans la société́.

"Aux gammes citoyens !", le slogan du projet annonce rapidement la couleur. Ces artistes veulent prouver qu’ils sont essentiels, à l’aide d’instruments, de danses, de sculptures, et de leurs voix. D’un côté, parce que les grandes manifestations ne sont plus autorisées. Et de l’autre car la musique est, selon eux, une excellente façon de faire passer un message. C’est ce que pense Myms, artiste et chorégraphe du projet.

Je pense que certaines personnes sont plus sensibles à la musique et aux messages qu’elle transmet. Dans notre métier, on a peut-être plus facile à toucher via l’art

Les artistes ont l'impression que les mots ne suffisent plus.