Profs quand même payés ? Cours suspendus ? Les réponses à vos questions sur l'école à l'heure du coronavirus

Précision : Les profs ne sont donc pas en congés, ils sont payés et pourront assurer les garderies

"Dès lundi, les enfants ne seront plus obligés de venir à l'école. Les enseignants par contre devront être présents pour assurer l'accueil, un peu comme lors des jours blancs. Nous évaluerons alors le nombre d'enfants présents, estimerons les besoins et pourrons établir les modalités en fonction de la fréquentation", a déclaré le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet .

Oui. "On ne parle pas techniquement de fermeture d’école, mais de suspension de cours", nuançait Sophie Wilmès ce matin sur La Première . "Les professeurs ne sont donc pas en congés. Ils sont payés et pourront assurer les garderies.

Une garderie sera-t-elle organisée ?

On l’a appris jeudi soir : la mise en place d’un service d’accueil devra être organisée pour les enfants dont les parents travaillent, par exemple dans le domaine des soins de santé, et pour les enfants dont il n’est pas possible d’organiser une garde autre que les grands-parents.

"Les écoles ne sont pas fermées, insiste Sophie Wilmès interrogée à ce sujet sur La Première, elles sont ouvertes pour les parents qui sont vraiment dans l’impossibilité de garder leurs enfants, avec une priorité pour les parents qui travaillent dans les soins de santé."

"Je tiens à offrir à tous les parents qui en ont besoin une solution pour accueillir leurs enfants, affirme pour sa part Bénédicte Linard, ministre de l’Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense particulièrement à toutes celles et ceux qui seront en première ligne face à la crise sanitaire (hôpitaux, généralistes, transports, magasins…)."

Le SPF Santé publique renvoie, lui, au bon sens des parents et des grands-parents. Concernant la garde des enfants, "il n'y a pas d'interdiction stricte liée au statut de grands-parents, simplement la prise en compte que la prudence qui est de mise par rapport aux nombreux d'entre eux qui sont des personnes vulnérables", écrit le SPF sur son compte Twitter.

Comment choisir qui peut aller à la garderie ?

Reste à savoir comment le tri sera fait entre les enfants dont les parents travaillent dans une profession essentielle et ceux qui ne font pas partie de la liste. Sans compter les professeurs qui ont eux-mêmes des enfants… et qui devront aller travailler. Sur ce point, on manque de réponses concrètes.

"Je pense aussi aux parents, notamment aux familles monoparentales, qui, sans les milieux d’accueil, n’auraient pas d’autres solutions que de faire appel à nos aînés que nous devons protéger. Dans ce contexte inédit, je serai aux côtés des accueillant(es) et des crèches et, avec l’ONE, je serai là pour les accompagner face à toutes les difficultés qu’ils/elles pourront rencontrer", hasarde Bénédicte Linard.