Procès Rwanda: Fabien Neretsé reconnu coupable de crime de génocide

La cour d'assises de Bruxelles a rendu son verdict jeudi dans le cadre du procès pour génocide au Rwanda. Fabien Neretsé, un ancien haut fonctionnaire rwandais accusé d'y avoir pris part en 1994, a été reconnu coupable de crime de génocide. Il est aussi reconnu coupable de plusieurs crimes de guerre. A l'issue du prononcé du verdict, la présidente a déclaré que "l'accusé avait prêté une aide telle que sans son assistance, ces crimes n'auraient pas pu être commis. Il a donc commis les crimes de guerre pour notamment la Belge Claire Beckers, son mari Isaie Bucyana, et leur fille Katia Bucyana, et 4 autres personnes (Colette Sissi, Lily, Grâce, et Jean de Dieu)".

Fabien Neretsé, un Hutu de 71 ans est la première personne condamnée en Belgique pour ce chef d'accusation.

Accusé de "crimes de guerre", il encourt la réclusion à perpétuité. Dans ce procès, les "crimes de guerre" reprochés à M. Neretsé sont les meurtres de treize civils identifiés, commis entre avril et juillet 1994 au Rwanda: onze à Kigali et deux dans des zones rurales loin de la capitale.

Quant à l'accusation de "crime de génocide", elle recouvre le fait de s'en être pris à un nombre indéterminé de personnes au nom de la volonté de "détruire" le groupe ethnique tutsi.

Le procureur fédéral a assuré que le crime est établi par la participation de M. Neretsé à des réunions publiques appelant à attaquer les Tutsi, et par le fait d'avoir fourni des armes à des miliciens extrémistes hutu.

Arrêté en 2011 en France, où il avait refait sa vie professionnelle et bénéficiait du statut de réfugié, l'accusé n'a effectué que quelques mois de détention provisoire dans ce dossier.

Sa comparution aux assises est en bonne partie due à la détermination de Martine Beckers, une Belge dont la soeur, le beau-frère tutsi et la nièce de 20 ans ont été abattus le 9 avril 1994 à Kigali avec des voisins tutsi.

M. Neretsé était un de leurs voisins dans la capitale rwandaise. Selon l'accusation, il a fait intervenir des hommes armés pour empêcher ces onze personnes de se mettre à l'abri alors que les massacres avaient commencé.

La scène se passe trois jours après l'assassinat du président Habyarimana, considéré comme l'événement déclencheur du génocide ayant fait au moins 800.000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité tutsi mais aussi parmi les Hutu modérés.

Dès l'été 1994, Martine Beckers avait déposé plainte auprès de la police fédérale belge. Avec l'aide de témoins rwandais et de militants des droits de l'homme, elle est parvenue à remonter le fil des responsabilités présumées.