Cinq hommes ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Termonde à des peines de 5 à 16 ans dans le plus grand procès de pédopornographie jamais organisé en Belgique.

Trois Belges, un Néerlandais et un Britannique devaient répondre de possession, production et diffusion de pornographie infantile, d'incitation à la maltraitance d'enfants, d'abus d'enfants et de trafic d'êtres humains.