Procès Nemmouche: suivez l'interrogatoire des accusés en direct commenté

Le procès de la tuerie au Musée juif reprend ce mardi vers 9 heures aux assises de Bruxelles. La parole sera donnée à la défense du principal accusé Mehdi Nemmouche. Ses avocats commenceront par lire un acte de défense. Ils vont d’abord tenter de corriger l’effet désastreux laissé par l’acte d’accusation présenté la semaine passée.

Ce sera ensuite l’interrogatoire des accusés Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer. A propos des faits Mehdi Nemmouche n’a jusqu'à présent fourni aucune réponse aux enquêteurs, affirmant vouloir s’expliquer lors du procès. Alors va-t-il le faire réellement? C’est la principale question. Il aura la parole, mais ce sera pour répondre à des questions précises auxquelles il lui sera difficile, pour ne pas dire impossible, de se soustraire. Car, face à des jurés attentifs aux moindres faux-pas, il n'est plus question de se réfugier dans le droit au silence.

Nemmouche voulait-il ou non se procurer une arme comme son complice l’affirme ? S’est-il ou non renseigné sur le musée juif à l’aide de son ordinateur personnel ? Une hésitation, une réponse alambiquée, une contre-vérité flagrante et ce sera de l’eau apportée au moulin de l’accusation.

La surprise ce mardi ce serait de voir Mehdi Nemmouche s'enfermer dans le silence : cela signerait alors du même coup ses aveux.

La suite de ce procès sera déterminée en grande partie par l’audience de ce mardi.

