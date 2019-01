Procès Nemmouche: la lecture de l'acte d'accusation se poursuit, suivez la journée en direct commenté

La lecture de l'acte d'accusation se poursuit vendredi au procès de la tuerie du musée juif de Belgique.

Il sera ici question de l'analyse des objets découverts lors de l'arrestation de Medhi Nemmouche, le principal suspect, notamment, des armes, un ordinateur et des vêtements. Des éléments à charge à propos desquels Mehdi Nemmouche a, jusqu'ici, toujours refusé de s'expliquer.

Place aussi aux auditions des directeurs des prisons par lesquelles Mehdi Nemmouche est passé. On l'a entendu jeudi, les membres de sa famille situent son changement de comportement au moment où il est sorti de prison.

>>> Retour sur la première journée de lecture de l'acte d'accusation

On entendra également le récit des auditions de Nacer Bendrer en Belgique et en France, ainsi que les auditions de la juge d'instruction et les rapports d'experts.

