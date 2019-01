L'audience a été suspendue vers 10h30, jeudi, au procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer devant la cour d'assises de Bruxelles. Les juges vont se pencher sur la demande de la défense de déclarer la constitution de partie civile de l'Association française des victimes du terrorisme (AFVT) irrecevable. Les débats seront suspendus pour au moins une heure, a annoncé la présidente Laurence Massart. Retrouvez en bas de l'article notre direct commenté.

"L'Association française des victimes du terrorisme ne démontre pas un intérêt direct et personnel à agir comme le droit belge le requiert. C'est une association qui poursuit un intérêt général, celui d'apporter une aide aux victimes de terrorisme", a plaidé Me Laquay, un des avocats de Mehdi Nemmouche.

Un précédent au procès de la rue du Dries

"Je rappelle qu'en Belgique l'intérêt général relève exclusivement du parquet. Ici, le parquet fédéral est là pour ça. Des associations privées ne peuvent poursuivre un intérêt qui est général", a-t-insisté avant de rappeler que, lors du procès dit "de la rue du Dries", dans lequel étaient prévenus Salah Abdeslam et Sofien Ayari, le tribunal avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une association d'aide aux victimes du terrorisme.

Me Courtoy, autre avocat de Mehdi Nemmouche, n'a pas assisté au début de l'audience. Arrivé en cours de matinée, il revient sur la constitution en partie civile de l'Association française des victimes de terrorisme. Il affirme: "Il s'agit d'une association bidon qui n'a pas sa place dans le procès".

"Ne pas traiter ça en deux minutes sur un coin de table"

"La question du droit de ma cliente à se constituer partie civile dans ce procès est une question qu'on ne peut pas traiter comme ça en deux minutes sur un coin de table", a réagi Me Guillaume Lys, l'avocat de l'Association française des Victimes du Terrorisme. Il a demandé à la cour de disposer de plus de temps pour répondre aux arguments de la défense de l'accusé principal. "La question n'avait pas été évoquée jusqu'à présent et hier (mercredi, ndlr), à 11h10, nous recevons des conclusions des conseils de Mehdi Nemmouche d'une dizaine de pages", déplore-t-il.