Ce jeudi après-midi, le procureur Bernard Michel procède à la lecture de l'acte d'accusation de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer. Les deux hommes sont accusés devant la cour d'assises de Bruxelles d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique à Bruxelles. Retrouvez en bas de l'article notre direct commenté.

Un analyse téléphonique réalisée par les enquêteurs français a permis de chiffrer les contacts entre les deux accusés. On apprend que Nemmouche et Bendrer ont eu 111 contacts entre août 2013 et mai 2014.

Le tireur du musée est-il Mehdi Nemmouche ?

Des proches de Mehdi Nemmouche ont été interrogés. Reconnaissent-ils Mehdi Nemmouche sur les images des caméras de surveillance du Musée Juif? "Il y a effectivement une ressemblance, selon l'un d'eux. Mais je ne peux pas le reconnaître à 100%". La compagne de cet ami va dans le même sens: "C'est possible que ce soit lui, comme c'est possible que ce soit un autre. La carrure et le grand nez, ça se peut que ce soit lui".

L'épouse du propriétaire du logement de Nemmouche l'a croisé par hasard le 24 mai 2014 en fin de journée. Elle se rappelle l'avoir vu en possession de trois sacs.

Les enquêteurs ont remarqué une activité sur l'ordinateur de Mehdi Nemmouche le jour de l'attentat. Cette activité se passe 28 minutes et 28 secondes après l'attentat. Un enquêteur a refait le trajet entre le musée et le domicile de Nemmouche. Il a mis 22 minutes en alternant un rythme soutenu et puis un rythme lent. Google Maps lui renseigne que ce trajet à pied doit prendre 30 minutes.

Cette attaque a duré 82 secondes

Le procureur a retracé le déroulement des faits au musée. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir l'arrivée du couple israélien, les Riva. Ils se trouvent devant un présentoir informatif lorsque le tireur arrive. Celui-ci fait feu deux fois de suite, il tire à bout portant.

Sans marquer de temps d'arrêt, le tireur se dirige vers la porte du local d'accueil. Il tire sur Alexandre Strens puis tire sur la réceptionniste, mais son arme ne réagit pas. Le tireur se replie vers le couloir, s'empare d'une arme longue qui est dans un de ses sacs et puis se redirige vers la porte d'entrée. Il tire dans la porte, donne un coup de pied dedans et puis entre à nouveau dans ce local. Il tire sur la réceptionniste qui s'affale par terre.

Cette attaque a duré en tout et pour tout 82 secondes.

L'arrestation à Marseille

Six jours plus tard, un bus en provenance de Bruxelles est en gare de Marseille. Il subit un contrôle des douanes. Un homme porte un costume cravate et présente un passeport français, il s'agit de Mehdi Nemmouche. Un des agents de douanes découvre dans le bus un sac sur un siège inoccupé à proximité de lui. Ce sac semble n'appartenir à personne. Le douanier y voit un chargeur. Un douanier s'adresse alors à Mehdi Nemmouche. Sur son côté, il y a une arme à feu, chargée.