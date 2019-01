Procès Musée juif: la tension est montée entre le procureur fédéral et la défense de Nemmouche

Le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique suit son cours. Après avoir témoigné durant six jours sans interruption et contradiction possible, les enquêteurs et les juges d’instruction répondent mardi aux questions du jury, des parties civiles (victimes), du ministère public (accusation) et des avocats de la défense.

La tension est montée d'un cran entre le procureur fédéral et la défense de Nemmouche. Le procureur fédéral, Yves Moreau a tenté, par certaines questions de devancer les arguments de la défense de Nemmouche, qui a annoncé soutenir la thèse d'un complot, d'une enquête manipulée dont le principal accusé serait la victime.

Toucher une porte sans laisser d'ADN

Il a ainsi demandé à revoir les images de l'intervention des douaniers qui ont interpellé Mehdi Nemmouche à Marseille le 30 mai 2014, visant à démonter l'hypothèse d'une arrestation "préparée".

"On voit arriver les militaires et on remarque que l’arrestation n’a pas été préparée", note le procureur. "De plus, si cela avait été une souricière, je suppose qu’on n’aurait pas laissé les badauds, dont des enfants, à proximité."

Le procureur s'est ensuite attaqué à l'absence de l'ADN de Nemmouche sur la poignée de la porte du musée. La défense de Mehdi Nemmouche utilise l’absence de trace de l’accusé sur cette porte pour affirmer qu’il n’est pas le tueur.

Il a donc demandé à l'enquêteur si Emanuel Riva, tué le jour de l'attentat, portait des gants. Ce que l'enquêteur dément. Le procureur demande alors la diffusion des images de vidéosurveillances sur lesquelles on aperçoit Emanuel Riva qui touche la poignée de la porte du musée, pratiquement au même endroit que le tueur un peu plus tard. "On ne retrouve pas de trace d’Emanuel Riva sur cette poignée de porte, ni de trace de Mehdi Nemmouche."

Le procureur fédéral a donc voulu montrer ici qu’on peut toucher une porte sans laisser de trace ADN.

Difficultés à retracer le parcours de la Kalachnikov

La journée a commencé par les questions des jurés aux policiers et responsables de l'enquête. Douze jurés effectifs et anonymes composent le jury de la cour d'assises. Ils doivent veiller à ne pas laisser transparaître d'opinion personnelle à propos de la culpabilité ou de l’innocence des accusés ou de la valeur d’un élément de preuve. "Si tel était le cas, je devrais vous couper", avait prévenu lundi la présidente de la cour d’assises.

Un premier a interrogé un enquêteur concernant la téléphonie, un second a demandé des précisions au sujet de pistes françaises refermées par les enquêteurs. Concernant l'origine de la Kalachnikov, retrouvée en possession de Nemmouche lors de son arrestation, les enquêteurs ont exprimé les difficultés à retracer son parcours.

"Une analyse graphologique a-t-elle été réalisée en rapport avec les inscriptions visibles sur le drap (le drap qui apparaît notamment dans les vidéos revendicatrices de l’attentat, avec des inscriptions en langue arabe)"?, interroge ensuite un autre juré.

"Non, l’écriture est nécessairement déformée sur un drap. Donc même avec une éventuelle participation de Mehdi Nemmouche pour réaliser une analyse de ce type, cela aurait été compliqué."

"La téléphonie de guerre"

C'est maintenant au tour du procureur fédéral de poser ses questions. Le procureur fédéral (ministère public) soutient l’accusation et demande l’application de la loi. Il lui appartient d’apporter la preuve de la culpabilité des accusés et, si le jury le suit, de réclamer une peine.

Le procureur pose des questions aux enquêteurs concernant les numéros de téléphone utilisés par Nacer Bendrer en 2014, ce que les enquêteurs appellent "la téléphonie de guerre", autrement dit l’usage de multiples numéros et téléphones par le milieu criminel afin de brouiller les pistes. Nacer Bendrer est accusé d’avoir fourni des armes à Mehdi Nemmouche.

Cette période est importante pour l’enquête car c’est en avril 2014 que Nacer Bendrer vient à Bruxelles à la demande de Mehdi Nemmouche, puis que Mehdi Nemmouche se déplace à Marseille où il voit Nacer Bendrer.

Interpellé par la présidente de la cour au sujet de l’utilisation de plusieurs numéros d’appel un jour d’avril 2014, Nacer Bendrer affirme avoir sans doute dû changer de téléphone " à cause d’un problème de batterie ". Le procureur demande alors aux enquêteurs de détailler les éléments de téléphonie répertoriés. Il apparaît que le téléphone dont la batterie aurait pu être déchargée selon l’accusé a bien fonctionné ce jour-là.