Procès du Musée juif: un membre du jury récusé pour violation de serment

Les plaidoiries prévues ce lundi au procès de l’attentat commis au Musée juif ne sont pas prêtes de commencer, en raison d’un problème avec un membre de jury.

Le 6e juré a prévenu qu’il avait rencontré des personnes vendredi dernier lors de la pause. Il avait échangé avec elles des éléments du procès au cours d’une discussion, et aurait en outre mené des « investigations personnelles ». La cour a dès lors récusé ce juré pour avoir « violé l’interdiction de communiquer ».

Ce juré doit être auditionné dans les prochaines heures par le chef d'enquête, afin d’en apprendre plus sur la nature des personnes rencontrées et sur les informations échangées.

L’audience est à présent suspendue et ne reprendra qu’après l’audition du juré et que les parties du procès ne se soient exprimées.

La phase des plaidoiries devait débuter ce lundi avec les avocats de la partie civile. Les conseils de la famille d’Alexandre Strens devaient s’exprimer les premiers, avant les avocats de la famille de Dominique Sabrier.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont jugés devant la cour d’assises de Bruxelles, accusés d’être auteur et coauteur de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

L’attentat avait coûté la vie à quatre personnes : Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée.