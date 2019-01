La cour d'assises de Bruxelles entend ce vendredi matin plusieurs personnes qui se sont constituées partie civile contre Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, les deux accusés de l'attentat au Musée juif de Belgique, commis en mai 2014 à Bruxelles.

Aujourd'hui, trois parties civiles vont être entendues: Annie Adam, la maman d'Alexandre Strens, Philippe Blondin, le président du Musée.

La cour entendra également le témoignage d'une artiste chilienne de 81 ans qui se trouvait au Musée juif lors de l'attaque. Elle s'est constituée partie civile via son avocat, Me Vincent Lurquin.

"Ma cliente était venue visiter l'exposition sur la Shoah, conçue par l'une de ses amies. Toutes deux devaient ensuite dîner avec Alexandre Strens ce jour-là. Ce qui, comme vous le savez, n'a pu avoir lieu étant donné ce qu'il s'est passé", a expliqué Me Lurquin, mercredi à l'audience.

La cour aurait également dû entendre vendredi les deux filles d'Emmanuel et Miriam Riva, le couple de touristes israéliens tués dans l'attentat. Mais celles-ci ne seront entendues que le 31 janvier prochain. Par ailleurs, l'un de leurs avocats, Me Vincent Bodson, a indiqué qu'elles n'assisteraient pas au procès en dehors de leur audition. "Humainement, c'est très difficile pour elles. Le Musée juif se trouve à seulement quelques pas du palais de justice de Bruxelles", a déclaré à l'agence Belga Me Bodson.

Ce vendredi, la cour visionnera également les images des caméras de vidéosurveillance du Musée juif lors de l'attaque, à la demande des avocats de Mehdi Nemmouche.

Le témoignage de la mère d'Alexandre Strens

L'audition d'Anne Adam, la maman d'Alexandre Strens, le jeune employé du Musée juif tué lors de la fusillade, a commencé vers 10h. "Alexandre était un garçon charmant, gentil, travailleur, il avait la main sur le coeur, il se confiait beaucoup à moi. Son seul souhait, c'était d'étudier, il était passionné par l'histoire et la musique".

Elle parle de son fil comme un "excellent élève". "Je voulais donner une bonne éducation à mes enfants. Alexandre était comme moi. Il aimait beaucoup voyager, il a fait son travail de fin d'étude sur les horreurs d'Auschwitz, il a été visiter ce camp avec toute sa classe. Alexandre a choisi des études de commerce international. Il considérait les membres du Musée Juif comme sa famille. Il terminait ses études."

Le 24 mai, Anne Adam "devais dîner avec lui. Il n'est jamais rentré. Je vis comme une maman à qui on a coupé ses ailes."

L'avocat d'Annie Adam prend ensuite la parole et demande à sa cliente son sentiment face à son fils sur son lit d'hôpital. "Ta petite princesse te passe le bonjour. On trouvera celui qui a fait ça, la justice est avec toi" (en référence à la fille d'Alexandre Strens). Deux larmes auraient coulé sur le visage d'Alexandre Strens à ce moment-là.

"S'il n'y avait pas ma petite-fille, je serais plus près d'Alexandre, il est enterré au Maroc. J'y vais régulièrement". Elle complète: "Je m'occupe de ma petite-fille depuis ses 40 jours, c'est moi qui l'ai élevée. Aujourd'hui, elle a 17 ans".

Les contacts avec les policiers n'auraient pas été très bons. La famille Strens n'a pas été prévenue directement, elle a dû appeler la police pour savoir si Alexandre faisait partie des victimes.

Le dernier mot de son interrogatoire: "Ce que je veux, c'est que justice soit faite pour Alexandre. J'ai confiance en la justice".