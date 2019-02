Procès du Musée juif: témoignages glaçants de deux journalistes ex-otages en Syrie

Les journalistes français Nicolas Hénin et Didier François n'ont "absolument aucun doute" quant au fait que Mehdi Nemmouche était leur geôlier lorsqu'ils étaient otages en Syrie, ont-ils répété avec force, jeudi matin, devant la cour d'assises de Bruxelles, dans le cadre du procès du Musée juif.

L'accusé avait par ailleurs "prévu ce jour", a souligné Didier François en se tournant vers le box où est assis Mehdi Nemmouche. Ce dernier "a construit son personnage en Syrie en vue d'un futur procès", a ajouté Nicolas Hénin. "Il nous parlait des grandes affaires criminelles, d'avocats ou encore du rapt d'Ingrid Bettencourt."

"Il était démonstratif, provocateur. Il voulait assumer le rôle qu'il voulait jouer", a poursuivi Didier François. Il avait une manière de s'annoncer quand il passait dans le couloir, il disait: "Mon petit Didier". À cette remarque, Mehdi Nemmouche a souri. L'ex-otage l'a remarqué et déclaré: "Il s'en souvient puisqu'il en sourit".

De son côté, Nicolas Hénin utilise trois adjectifs: "Sadique, ludique et narcissique". Et ajoute: "Son narcissisme était assorti d'une certaine lâcheté. Il nous frappait pendant les tournées toilettes parce qu'on avait les yeux bandés. Sa lâcheté m'a particulièrement marqué".

Ces gants, je les ai achetés pour toi, pour te frapper

Nicolas Hénin se souvient d'une autre phrase prononcée par Abou Omar alias Mehdi Nemmouche. Nicolas Hénin ressort d'une séance de violence, son nez est cassé, ses vêtements sont ensanglantés, ses côtes sont fracturées. Lorsqu'il se débarbouille aux toilettes, raconte Nicolas Hénin, Abou Omar fait un geste de boxeur, en faisant craquer ses doigts, il se vante de ses gants: 'Ces gants, je les ai achetés pour toi, pour te frapper'.

Nicolas Hénin a déclaré que Abou Omar était un électron libre. Il confirme : "C'était un élément atypique. Il voulait venir vers nous, il voulait passer de longs moments avec nous alors que les autres faisaient attention d'en révéler le moins possible sur eux. Il avait aussi un côté fantasque. Je ne l'ai jamais entendu faire la moindre référence religieuse" complète l'ex-otage. "Beaucoup de nos geôliers ponctuaient leurs phrases d'invocations divines, ce n'était pas du tout son cas."

La présidente demande si Abou Omar alias Mehdi Nemmouche donnait l'impression d'être gauche avec une arme. "Il ne donne jamais l'impression d'être gauche, il savait ce qu'il faisait", répond Didier François.

Quelques jours après l'arrestation de Mehdi Nemmouche à Marseille et la publication de sa photo, Nicolas Hénin a pris contact avec la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), certain de reconnaître en lui son geôlier.

"Une autre affaire" pour l'avocat de Nemmouche

De son côté, l'avocat de Mehdi Nemmouche Me Laquay admet que ce dernier "est effectivement allé en Syrie". Mais selon lui, il s'agit d'"une autre affaire. Ce sera une affaire qui sera examinée par les tribunaux français et qui n'a rien à voir avec l'affaire qui nous occupe ici en Belgique. D'ailleurs, nous n'avons pas la totalité du dossier, nous en avons qu'une petite partie et ce n'est pas à la cour d'assises d'examiner cette affaire."