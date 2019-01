La deuxième semaine du procès de la fusillade au Musée Juif de Belgique commence. Cette semaine, la parole est donnée aux enquêteurs et aux deux juges d’instruction. Plusieurs éléments factuels vont être exposés à la Cour. Des éléments font être défendus par les enquêteurs. Ces éléments ont d'ores et déjà été remis en cause par la défense de Mehdi Nemmouche :

Les images des caméras de surveillance. Pour la défense, une image a été falsifiée par les enquêteurs.

Les traces ou l'absence de trace ADN sur la porte du Musée ou encore sur le barillet du revolver. Un des éléments clés brandi par la défense.

Les vidéos de revendication retrouvées dans l’ordinateur de Nemmouche. Certaines parties civiles demandent une nouvelle analyse vocale pour établir ou non une correspondance avec la voix de Mehdi Nemmouche.

