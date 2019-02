La tuerie au Musée juif de Belgique est le premier attentat en Europe attribué au groupe terroriste Etat islamique et à un djihadiste de retour de Syrie. Comment l’organisation Etat islamique est-elle née ? Que s’est-il passé en Syrie ? Où le radicalisme prend-il sa source ? Qu’est-ce que le djihad ? Quand la menace terroriste islamiste est-elle arrivée en Europe ? Les jurés de la cour d’assises de Bruxelles entendent aujourd’hui des analyses d’experts, chercheurs et professeurs d’université, afin de replacer la fusillade du 24 mai 2014 dans le contexte international de l’époque.

Après le témoignage des experts sur les thèmes de la Syrie et de la radicalisation, les débats se poursuivront avec l’audition de témoins ayant rencontré Mehdi Nemmouche entre le 24 et le 30 mai 2014, jour de son arrestation à Marseille. Ces personnes ont acheté des objets, caméra et Playstation, mis en vente par Mehdi Nemmouche sur Internet.

