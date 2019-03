Procès du Musée juif: "Mehdi Nemmouche a pu contacter d'autres vendeurs d'armes que Nacer Bendrer !" (Me Vanderbeck)

Aujourd'hui, Me Vanderbeck et Me Blot prennent la parole pour défendre Nacer Bendrer. Il est accusé d'avoir fourni les armes utilisées par Mehdi Nemmouche pour tuer au Musée Juif de Belgique.

Pour les procureurs, il s'agit d'une aide accessoire au sens juridique du terme. Cela signifie que l'acte aurait pu être commis avec ou sans cette aide. Ils ont donc demandé à ce que Nacer Bendrer soit considéré comme complice et non plus coauteur des quatre assassinats à caractère terroriste.

Les avocats de la défense ont annoncé une plaidoirie de six heures. Ils vont probablement commencer par s'attaquer à la liste des sept preuves relevées par les procureurs en début de semaine.

Leur objectif : créer un doute raisonnable dans l'esprit des jurés.

En résumé :