Procès du Musée juif : "Les procureurs veulent pire que la peine de mort", selon la défense de Mehdi Nemmouche

La défense de Mehdi Nemmouche va-t-elle réussir à faire l’implacable démonstration de l’innocence de son client ? C’est ce qu’elle a annoncé tout au long de ce procès devant la cour d’assises de Bruxelles, où il est accusé d’être l’auteur de la fusillade du Musée juif.

Lors de son réquisitoire le procureur avait détaillé 23 éléments, autant de briques qui constituent pour lui le mur de la culpabilité de Mehdi Nemmouche. A l’entame de sa plaidoirie, Me Courtoy annonce, lui, une « farandole de preuves ». Avec sa verve particulière, l’avocat passe de l’une à l’autre sans réellement faire de lien, ni toujours expliquer son raisonnement. Il ponctue régulièrement son propos de cette petite phrase : « La vie d’un homme est en jeu ! ». Et s’arrête pour interpeller les procureurs qui réagissent à ses propos : « Je n’ai pas besoin du Muppet show dans mon oreille. J’ai eu la décence de ne pas venir pendant votre réquisitoire, si c’est nerveusement intenable, retournez dans votre bureau ! ».

« Manipulation », « mensonge », « trucage »…

Tout au long de son exposé, Me Courtoy déroule le fil de sa ligne de défense : Mehdi Nemmouche est victime d’un complot. Les mots « manipulation », « mensonge », « trucage », « bidon », « mentir » s’enchaînent. « Vous comprenez pourquoi il doit être condamné ? Il y a 4 morts au pied du palais de justice, c’est un affront à l’institution judiciaire. »

Me Courtoy évoque une mystérieuse personne qui serait impliquée dans cette affaire. Il entend prouver qu’elle était présente dans l’appartement occupé par Mehdi Nemmouche. Ce serait elle qui aurait effectué des recherches avec l’ordinateur de Mehdi Nemmouche alors que celui-ci n’avait pas encore le code du Wifi. C’est à elle qu’aurait été destiné le sac de couchage que possédait Mehdi Nemmouche. « Cette personne ne lui veut pas du bien. Et elle a accès à tout ce qui est dans cet appartement », poursuit l’avocat. Il ajoute, sans autres explications : « Elle fait partie des services pour lesquels Mehdi a travaillé. »

Cet ADN, c’est celui du tueur

L’avocat rappellera également son argument favori : la photo qui a servi à l’appel à témoins a été truquée pour faire ressembler le tueur à Mehdi Nemmouche. « On a enlevé les lunettes, on a mis des billes à la place des yeux. »

Me Courtoy tente de semer le trouble dans l’esprit des jurés. Qui serait le tueur, si ce n’est pas Mehdi Nemmouche ? L’avocat renvoie à la paire de chaussures Calvin Klein trouvée en possession de Mehdi Nemmouche lors de son arrestation et dont la trace de semelle se retrouve au Musée juif. Les enquêteurs y ont retrouvé la trace ADN de Mehdi Nemmouche et celle de quelqu’un d’autre. Pour le conseil, cette autre trace ne peut démontrer qu’une chose : « Le 24 mai 2014, il y a un autre type qui n’est pas Mehdi Nemmouche et qui porte cette paire de chaussures. Cet ADN, c’est donc celui du tueur ».

Qu’en est-il des vidéos de revendication ? Elles sont incriminantes pour piéger Medhi Nemmouche. Dans ces vidéos, les objets sont posés sur des sacs-poubelles. Pour l’avocat, il y a une raison bien simple à la présence de sacs-poubelles : « C’est pour laisser des empreintes de semelles ! ». « Il y a quatre traces de semelles, mais uniquement du pied gauche ! On ne savait pas qu’il était unijambiste », ironise-t-il. Par ailleurs, le langage utilisé dans ces vidéos ne correspondrait pas à celui utilisé par Mehdi Nemmouche lors de ses auditions : « Mehdi Nemmouche a un français impeccable, il ne fait pas une faute. Par contre, le type qui revendique, c’est un handicapé linguistique. En 5 minutes, il fait 8 fautes ». Conclusion : ce ne serait pas Mehdi Nemmouche qui parle dans les vidéos, elles seraient bidons.

Être enlevé par les dingues de l’État Islamique, ça fait de vous une victime, mais ça ne vous empêche pas de mentir.

Sur l’absence de revendication de l’attentat, Me Courtoy a son explication : « Après l’attentat, il y a tout pour faire un communiqué triomphaliste, mais l’État Islamique ne le fait pas. Il y a des personnes qui manipulent d’autres personnes pour leur faire porter le chapeau. » Pour Me Courtoy, il n’y a par ailleurs aucune raison de venir attaquer la Belgique. Cela ne peut donc être qu’un attentat antisémite : « Y a-t-il sur ce drap dans les vidéos de revendication le moindre mot antisémite ? Rien. Alors quoi ? Mehdi Nemmouche a été distrait et a oublié de laisser un petit mot pour les Palestiniens et contre les Juifs ? C’est une coïncidence ? »

A propos de Nacer Bendrer, qui a avoué que Mehdi Nemmouche lui avait commandé des armes, Me Courtoy explique encore : il aurait signé un accord avec la justice pour enfoncer Mehdi Nemmouche.

Le pénaliste s’attaque par ailleurs aux différents témoins qui ont défilé à la barre de la Cour d’assises de Bruxelles. A propos d’une témoin qui affirme avoir vu Mehdi Nemmouche au collège Sint-Jan Berchmans, il s’exclame : « C’est un truc bidon, elle a fait la une de la DH avec ça ! Le pire, c’est que ces gens-là sont convaincus de ce qu’ils disent ! » Mais l’avocat cible surtout les journalistes ex-otages en Syrie : « Être enlevé par les dingues de l’État Islamique, ça fait de vous une victime, mais ça ne vous empêche pas de mentir ». Il souligne les différences entre les témoignages des différentes journalistes et conclut, dans un langage fleuri : « Je les appelle journalistes et pas otages. Ils font tout pour couillonner Mehdi Nemmouche. »

Les procureurs demandent pire que la peine de mort.

Me Courtoy s’en prend aussi aux victimes. Pour lui, le couple Riva appartient aux services secrets israéliens. Il rappelle qu’Alexandre Strens vit sous une fausse identité israélienne et que son père est fiché par la Sûreté de l’État, « et ensuite, tout le monde se retrouve au tapis dans le Musée ! ». Il n’épargne pas non plus les avocats des parties civiles, qui ont chacun droit à leur réplique cinglante : « Me Lys a dit que notre défense est un cirque. Bonne nouvelle, on cherche encore deux clowns pour notre nouveau spectacle ! ».

Pas avare d’effets de manche, Me Courtoy ose : « Les procureurs demandent pire que la peine de mort. »