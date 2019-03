C’est la dernière ligne droite dans le procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer. Ce lundi matin, la présidente de la cour d’assises de Bruxelles va présenter aux jurés la liste des questions auxquelles ils devront répondre par oui ou par non. Ce sont ces réponses qui mèneront à un verdict de culpabilité ou non.

Ensuite, chaque partie se lancera dans les répliques, c’est le dernier commentaire possible avant que le jury ne parte en délibération. Les parties civiles se sont concertées et ont demandé 3 heures à la présidente. Le parquet a annoncé avoir besoin de deux heures. Le dernier mot sera pour les avocats de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer.

