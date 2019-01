Quatrième jour d’audition pour les juges d’instruction et les enquêteurs ce jeudi dans le cadre du procès de l’attaque du Musée juif de Belgique à Bruxelles.

Au début de l’audience, le troisième juré, grippé, est remplacé par un juré suppléant. Le jury doit être composé de 12 personnes.

Les auditions de Nacer Bendrer à Marseille sont abordées avec les enquêteurs. A l’invitation de la présidente de la cour d'assises Nacer Bendrer affirme qu’il avait seulement « joué » avec les armes retrouvées dans l’appartement qu’il gardait, à l’est de Marseille. L’accusé affirme que ce n’est pas lui qui a effectué les manipulations constatées sur ces armes.

Le 9 décembre, Nacer Bendrer a été surpris au saut du lit par les enquêteurs. A proximité de lui se trouvaient plusieurs armes et un gilet pare-balles. Dans l’appartement, qui appartenait à l’une de ses connaissances à ce moment en détention, les enquêteurs ont découvert un fusil automatique de type kalachnikov, deux pistolets et un fusil de chasse.

Trois armes étaient chargées et un pistolet était « plus que prêt à tirer », souligne un inspecteur de la DGSI. Celui-ci suppose que ce pistolet avait été placé dans cette position pour permettre une réaction rapide en cas de tentative d’intrusion, un cas de figure classique dans le milieu marseillais. « Il suffisait de l’effleurer pour que le coup parte, ce n’était pas sans danger, mais rien n’indique qu’un tir accidentel soit survenu dans l’appartement », précise l’enquêteur.

Nacer Bendrer, qui assure n’avoir pas donné suite à la demande de kalachnikov adressée par Mehdi Nemmouche, a toujours dit qu’il ne connaissait rien aux armes. S’il reconnaît avoir joué avec celles trouvées dans l’appartement en regardant la télévision, il dément avoir réalisé les manipulations de chargement constatées.

Cinq éléments à charge de Nacer Bendrer

L’enquêteur français qui témoigne ensuite considère que cinq éléments sont à charge de Nacer Bendrer en conclusion du volet marseillais de l’enquête :

1. Les contacts téléphoniques entre Nacer Bendrer et Mehdi Nemmouche

2. Le déplacement de Nacer Bendrer à Bruxelles mi-avril 2014, « à la commande de Mehdi Nemmouche »

3. Les mensonges initiaux de Nacer Bendrer sur ce déplacement à Bruxelles, « mensonges qui se poursuivent aujourd’hui » suspecte l’enquêteur

4. La venue de Mehdi Nemmmouche à Marseille fin avril, pour rencontrer Nacer Bendrer

5. Le stock d’armes retrouvé en possession de Nacer Bendrer, pouvant caractériser des activités de revente.

Une des deux juges d’instruction belges en charge du dossier aborde un rapport de la prison de Salon-de-Provence (novembre 2010) faisant état d’activités de prosélytisme. Le directeur de la prison rapporte notamment que Mehdi Nemmouche lui a signalé que, s’il en avait l’occasion, « il tuerait un maximum d’impies, d’infidèles, d’apostats ».

L’après-midi, la juge d’instruction brosse le portrait de Nacer Bendrer sur base de ses auditions : sa famille (aîné d’une famille de 8 enfants), la religion (« musulman pas vraiment pratiquant »), ses antécédents judiciaires (condamné pour vols et violences), ses liens avec Medhi Nemmouche (rencontré en prison),…

Nacer Bendrer et Mehdi Nemmouche se sont rencontrés à Bruxelles en avril 2014. Nemmouche lui a alors dit qu’il cherchait une arme et plus spécifiquement « une Kalache ».

"J’en sais suffisamment dans cette affaire que pour savoir que Nacer n’a rien à voir"

Un incident qui s’est produit en juin 2016 est raconté à l’audience. Enervé, Mehdi Nemmouche dit aux policiers : « Est-ce que vous me prenez pour un débile? Vous le savez très bien que j’ai à voir dans cette affaire, ce n’est pas un ange qui est venu devant chez moi déposer les armes et me dire va te faire des juifetons. Les armes, on me les a données. Je ne suis pas un assassin, je n’ai tué personne. J’en sais suffisamment dans cette affaire que pour savoir que Nacer n’a rien à voir ». Dans la foulée, Mehdi Nemmouche demande le nom des enquêteurs et il leur confie savoir dès lors à qui « rendre une petite visite quand il s’évade ».

Nacer Bendrer avait déclaré qu'il se trouvait en Algérie le 30 mai 2014, jour de l'arrestation de Mehdi Nemmouche à Marseille. Il avait précisé s'être rendu dans son pays d'origine pour les funérailles d'un ami. Or, selon la mère du défunt, la cérémonie a eu lieu au début du mois de mai 2014. Nacer Bendrer était présent et était resté trois jours sur place.