Procès du Musée juif : les 7 éléments qui prouvent la complicité de Nacer Bendrer, selon le procureur

Nacer Bendrer est une vieille connaissance de Mehdi Nemmouche. Pourquoi Mehdi Nemmouche s'est tourné vers Nacer Bendrer pour préparer son attentat ? Il le contacte en avril 2014 pour lui demander une kalachnikov. Ils ne se sont plus vus depuis 3 ans. Pour le procureur, Mehdi Nemmouche " rappelle ses vieux collègues de prison ", car il n’a alors plus aucun ami, après avoir passé un an en prison et 14 mois en Syrie.