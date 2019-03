Procès du Musée juif : La plaidoirie de la défense ? « De l’enfumage », « rocambolesque », « vulgaire », selon les parties civiles

Les « répliques » : le terme est plus adapté que jamais tant la plaidoirie de Me Courtoy, conseil de Mehdi Nemmouche dans le procès de l’attentat au Musée juif de Belgique, a fait l’effet d’un petit séisme, sous la coupole du Palais de justice de Bruxelles. Toutes les parties ont donc l’occasion ce lundi de « répliquer », de faire leurs derniers commentaires avant que leur jury ne parte en délibération. Et personne n’a épargné l’avocat du principal accusé qui, lors de sa plaidoirie, avait lui-même attaqué victimes, témoins, procureurs et avocats, tout en soutenant une thèse, celle d’un complot (organisé par les services de renseignements iraniens venus exécuter des agents du Mossad), sans y apporter aucune preuve.

Me Dalne, avocat de la mère d’Alexandre Strens, la plus jeune des quatre victimes, commente cette plaidoirie en ces termes : « Je n’ai jamais vu un déchaînement aussi violent, aussi haineux en 30 ans de carrière. Ce n’est pas anodin, c’est même interdit ». Quant aux arguments apportés par la défense, Me Dalne n’est pas plus tendre : « C’est de l’enfumage. Votre scénario est rocambolesque. […] Selon vous, les films des caméras de surveillance ont été truqués. Toujours selon vous, les experts ont bidouillé les rapports. Ce n’est plus un dossier, c’est le Nemmouche Gate ! ». En s’adressant au jury, il prévient : « Ne vous trompez pas et ne vous laissez pas séduire par ce pseudo-doute qu’on tente d’insuffler, ne vous laissez pas intimider par ce terrorisme intellectuel et par ces affabulations qui sortent sans le moindre élément de preuve ».

De la poudre aux yeux

Pour étayer sa théorie du complot, la défense de Mehdi Nemmouche avait souligné la double identité d’Alexandre Strens. Les conseils de la famille Strens tiennent à repréciser pourquoi il se faisait aussi appeler Alexandre Lider (notamment sur les réseaux sociaux). Rien à voir avec l’espionnage. C’était simplement une manière de préserver son jardin secret. Il n’assumait pas son homosexualité, perçue comme tabou dans sa famille. Seule sa maman est au courant.

Me Libert, un des avocats de la famille Riva, souhaite lui aussi répondre aux accusations de la défense. Non, Emmanuel et Miriam Riva ne sont pas des agents du Mossad. Miriam Riva a travaillé au service comptabilité non opérationnel du Mossad. Elle a voulu changer de métier et a passé le concours d’agent immobilier. Emmanuel Riva est fonctionnaire au service NATIV, un bureau d’immigration pour les Juifs de l’ex-URSS qui veulent revenir en Israël. Le couple était à Bruxelles pour fêter ses 18 ans de mariage. Point.

Me Koning, conseil de la famille de Dominique Sabrier, la quatrième victime, rappelle une des promesses de la défense : elle allait démontrer, à l’aide de Photoshop, que les photos utilisées pour l’appel à témoins avaient été truquées par les enquêteurs. « Où est cette démonstration ?, demande Me Koning, c’est de la poudre aux yeux ! » Me Lurquin, avocat d’une rescapée, demande lui aussi des comptes : la défense disait détenir 40 preuves de l’innocence de son client, « où sont ces preuves ? »

Une preuve incontestable de la culpabilité de Mehdi Nemmouche

Me Koning rappelle également un élément apporté par Me Courtoy : les caméras de l’hôtel des Riva étaient désactivées, l’alarme du Musée était aussi défectueuse. Me Koning poursuit : « Alors on crie au complot ! Mais si les services secrets ont désactivé les alarmes et les caméras, pourquoi n’ont-ils pas aussi désactivé les caméras de surveillance du Musée ? ». Après avoir démonté d’autres arguments de la défense, Me Koning conclut : « Monsieur Nemmouche a donc fait partie d’un groupe libano-iranien qui l’a manipulé. La défense nous a donc démontré que, dans un cas comme dans l’autre, Mehdi Nemmouche est coupable. C’est formidable ». Pour Me Koning, il y a de toute façon une preuve incontestable de la culpabilité de Mehdi Nemmouche : l’enregistrement du kamikaze des attentats de Bruxelles Najim Laachraoui qui émet l’idée de kidnapper des personnalités pour demander la libération de « frères qui ont travaillé comme Nemmouche ».

Le pénaliste précise qu’il ne croit pas plus en l’innocence de Nacer Bendrer. Il rappelle que lorsqu’il est interrogé sur la raison pour laquelle Mehdi Nemmouche lui demande une kalachnikov, Nacer Bendrer répond : « Je me suis dit qu’il allait braquer, faire un truc comme ça. » « Quand il y a des morts, le braquage, c’est puni aussi sévèrement qu’un attentat », précise-t-il.

Mehdi Nemmouche, un loup parmi les loups

Pour Me Masset, avocat du Musée juif, la défense de Mehdi Nemmouche a manqué de rigueur : si elle avait bien travaillé, elle aurait repris chacun des 23 éléments apportés par le parquet pour les démonter. Cela n’a pas été fait. Au lieu de ça, elle a été grossière et vulgaire : « Même un professeur de petite université n’aurait pas accepté cela chez un étudiant de première année ».

Me Hirsch, conseil du Comité de coordination des organisations juives de Belgique, rappelle que l’attentat du Musée juif est le premier d’une longue série : « Mehdi Nemmouche n’est pas un loup solitaire, c’est un loup parmi les loups, il fait partie d’une meute ! » Pour elle, la voix de Mehdi Nemmouche et celle de son avocat se confondent, ils ont la même idéologie : « celle du complotisme, de la haine des Juifs, de la haine de nos valeurs, de la justice, du système. » Et elle conclut, à l’adresse du jury : « Votre décision va traverser les frontières. Votre arrêt va s’inscrire dans notre histoire. Vous êtes la réponse de notre démocratie au terrorisme ».