Procès du Musée juif: La défense de Nemmouche "ressemble à un bateau ivre", estime Me Dalne

Ce juré a été auditionné durant plusieurs heures par le chef d’enquête, afin d’en apprendre plus sur la nature des personnes rencontrées et sur les informations échangées.

Me Lurquin a reconnu qu’il s’agissait d’une de ses anciennes clientes. - © POOL STEPHANIE LECOCQ - BELGA

Cette femme a également signalé qu’elle connaissait bien Me Vincent Lurquin, le conseil de l’une des personnes constituées partie civile au procès, le présentant comme un « ami de la famille ». Elle aurait même appelé son fils « Vincent » en l’honneur de l’avocat. Le pénaliste a indiqué qu’il s’agissait d’une de ses anciennes clientes, dont il avait obtenu la régularisation à la fin des années nonante.

Ce récit pour le moins surprenant a suscité des éclats de rire aux quatre coins de la salle, plongeant la cour dans une ambiance tragicomique.

Le procureur fédéral a demandé de nouvelles investigations, pour ne pas « alimenter la théorie du complot ». Les avocats de Mehdi Nemmouche ont, quant à eux, parlé d’une dame « sans doute en recherche d’attention » et n’étaient pas favorables au « spectacle d’une humiliation ».

Six heures de retard

La présidente de la cour d’assises a donc rejeté la demande du procureur fédéral. Les plaidoiries ont ensuite commencé, avec plus de six heures de retard. Me Christian Dalne, conseil de la famille d'Alexandre Strens, a enfin pu commencer sa plaidoirie devant la cour d'assises de Bruxelles, lundi après-midi.

L'avocat s'en est vivement pris aux arguments déployés et aux méthodes utilisées par la défense de Mehdi Nemmouche depuis le début du procès de l'attentat au Musée juif de Belgique : "Cette défense ressemble à un bateau ivre mais il y a plus grave ; on a fait le procès des victimes comme si on devait leur faire porter une responsabilité dans la mort qui est la leur. On a sali leur vie avec des procès d’intention, des insinuations."