La troisième semaine du procès de la fusillade au Musée Juif de Belgique a commencé aujourd'hui.

L’audience des 7 prochains jours est consacrée aux auditions des enquêteurs et des juges d’instruction. Tous les premiers intervenants ont été entendus. Des policiers de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles et des membres d’équipes médicales : médecins urgentistes, infirmiers et ambulanciers.

Retour sur les premiers instants

Les policiers se rappellent un premier appel du dispactching. Ils ont pour seule information qu’il y a eu des coups de feu. Un des policiers pense qu’il s’agit de pétards tirés dans le cadre du festival Jazz Marathon qui se tient ce weekend-là au Sablon. Ce n’est que dans un second message du dispatching qu’ils apprennent qu’il y a eu des coups de feu et qu’il y a des victimes au sol.

A l’entrée du Musée, un policier explique qu’il découvre les corps d’une femme et d’un homme. Il s’agit du couple Riva. A l’intérieur, des personnes l’appellent et lui indiquent la présence d’une troisième victime : "C'était Alexandre Strens, il convulsait", explique-t-il.

Les témoignages suivants sont ceux des ambulanciers et des équipes du SMUR. Ce sont des professionnels, ils se disent même habitués à voir des blessures par balle. Mais une fois arrivés sur place, ils se rappellent avoir été choqués par la brutalité des faits. Ils soulignent la précision des tirs : des tirs pour tuer et non pas pour blesser. Ils se rappellent aussi le climat de peur qui règne lorsqu’ils posent les premiers gestes : les lieux n’ont pas encore été entièrement fouillés par la police…



Finalement, cette matinée s’est terminée avec les premières constatations réalisées par le laboratoire de la police technique et scientifique. Des prélèvements ont été faits de mégots, mais aussi de traces sur du mobilier urbain. Pour finir, des photos des corps des époux Riva ont été diffusées. Des images évidemment très difficiles à regarder.

