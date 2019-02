Procès du Musée juif : 4 journalistes français témoignent ce matin

Après le témoignage de personnes ayant rencontré Mehdi Nemmouche peu avant son arrestation à Marseille, la cour d’assises de Bruxelles sera ce jeudi le théâtre d’un face-à-face très attendu entre l’accusé et les journalistes français ayant été otages de l’Etat islamique en Syrie.

Edouard Elias, photographe indépendant, et Didier François, d’Europe 1, ont été enlevés le 6 juin 2013 près d’Alep, au nord-ouest de la Syrie. Leurs compatriotes Nicolas Hénin, du Point, et le reporter Pierre Torrès subiront le même sort deux semaines plus tard à Raqqa, alors capitale proclamée de l’EI en Syrie.

Mehdi Nemmouche, quant à lui, était entré clandestinement en Syrie au début de la même année. Intégré à la division contre-espionnage de l’Amniyat, soit les services secrets imaginés dès 2012 par le sommet de ce qui ne s’appelait pas encore l’Etat islamique, l’accusé de la tuerie au Musée juif a croisé la route des otages français à l’hôpital ophtalmologique d’Alep.

L’accusé était l’un des plus féroces, selon les témoignages des ex-otages, qui l’ont reconnu comme étant leur bourreau mais aussi comme l’auteur des vidéos de revendication de la tuerie.

Témoignage très attendu

Après sa libération en avril 2014, Pierre Torres décrira Mehdi Nemmouche comme un « sale type, narcissique et paumé, prêt à tout pour avoir son heure de gloire ». Il montrait beaucoup d’intérêt pour les affaires judiciaires et se rêvait au centre d’un grand procès. « Quand je serai sur le banc des accusés, vous viendrez témoigner », avait-il prédit à ses victimes, allant même jusqu’à les questionner sur le choix de son avocat.

Le témoignage des ex-otages, qui avaient été libérés le 18 avril 2014 après dix mois de détention, est très attendu devant la cour d’assises de Bruxelles. Tant pour éclairer le jury sur la personnalité de l’accusé que pour lever une partie du voile sur le fonctionnement de l’Etat islamique et de son service de renseignement qui s’inspirait des méthodes de la CIA et du KGB.