Procès du faux taxi Collecto pour viols : l'auteur des faits condamné à 12 ans de prison

Le faux taximan prévenu pour viols en série a été condamné à 12 ans de prison ainsi qu’à cinq ans de mise à disposition du tribunal de l’application des peines.

Le ministère public avait requis une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme.

Coupable sur toute la ligne

Ce matin, le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu Yassine B. coupable de toutes les préventions de viol, d’attentat à la pudeur et de menace pour lesquelles il était poursuivi. A l’audience, ce père de 2 enfants, n’avait reconnu que 3 viols de jeunes filles sur les 9 viols, attentats à la pudeur et faits de menaces portés au dossier sur une période allant de juillet 2016 à novembre 2019. Il s’agit de ceux pour lesquels des preuves ADN avaient été relevées. Il avait cependant nié avoir utilisé un couteau et avait fait valoir qu’il ne s’était jamais montré violent.

Prédateur sexuel

Cet homme de 44 ans, un ancien chauffeur de la Stib, avait approché plusieurs étudiantes de l’Université libre de Bruxelles (ULB) qui sortaient de guindailles, en rôdant autour des campus après son service à la Stib, entre 2016 et 2019. Il les avait séquestrées dans sa voiture et avait abusé d’elles sexuellement. Le tribunal a établi que Yassine B. a agi comme un véritable prédateur sexuel, opérant toujours avec le même modus operandi, et a considéré qu’il représente un danger pour la société.