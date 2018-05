Procès des "trois de Briançon": la solidarité est-elle un délit?

Un procès très attendu s'ouvre ce jeudi en France. Celui de trois personnes, dont un Belgo-suisse, tous âgés d'une vingtaine d'années. Ce qu'on leur reproche? D'avoir tenté, lors d'une marche pro-migrants, dans les Hautes-Alpes, de faire rentrer illégalement une vingtaine de personnes sur le territoire français. Les accusés, eux, affirment n'avoir été que de simples participants à la manifestation. Une affaire qui provoque une vague d'indignation.

Leur histoire commence le 22 avril dernier dans les Hautes-Alpes. Tous les trois marchent aux côtés d'une centaine de militants, bien décidés à traverser symboliquement la frontière entre l'Italie et la France. Parmi eux, une trentaine de migrants. Le parcours s'étale sur trois heures, dans la bonne humeur. Mais à l'arrivée à Briançon, les esprits s'échauffent. La police arrête six personnes. Trois Italiens sont relâchés. Mais Bastien, Théo, et Eleonora seront emprisonnés aux Beaumettes, à Marseille, à 200 kilomètres de là. Motif : avoir aidé des illégaux à rallier la France en bande organisée.

Sentiment d'injustice

"Le sentiment qui les anime est celui d'une terrible injustice, résume Yassine Djermoune, l'avocat de Bastien Stauffer. En participant à une marche de solidarité, jamais ils n'auraient pensé se retrouver derrière les barreaux d'une prison". L'avocate de Théo renchérit : "Ce sont des jeunes gens bien dans leur peau, parfaitement intégrés dans leur vie sociale. Ils ne sont connus ni des services de police, ni par la justice. Il y a une sorte de mise en garde envers le milieu associatif. Organiser l'arrestation, puis l'incarcération de Théo et de Bastien dans l'une des prisons les plus sulfureuses de France, c'est une violence étatique, à mon sens".

Mouvement de soutien

Dans des lettres, les mères de Théo et de Bastien découvrent, effarées, le nouveau quotidien de leurs fils incarcérés pour délit de solidarité. Ils racontent leur manque de nourriture, la couverture qu'ils sont contraints de se partager la nuit venue. Trop c'est trop pour la famille et les amis qui décident de s'unir pour alerter l'opinion. Des mouvements étudiants s'inscrivent dans la démarche. Lors d'une conférence de presse, ils reçoivent la soutien de personnalités politiques suisses. "Essayer de saper les mouvements de solidarité, faire peur aux gens qui s'engagent pour autrui, c'est extrêmement problématique, voire dangereux", estime Lisa Mazzone, conseillère nationale suisse.

Au terme d'une dizaine de jours d'incarcération, un tribunal de Gap en France décidera d'une liberté conditionnelle dans l'attente d'un procès pour les trois protagonistes de l'affaire. Les trois compagnons d'infortune sont donc libres. Libres sous conditions: interdiction de parler à la presse et de quitter la France, obligation de se présenter tous les jours à la police, le contrôle judiciaire est sévère. Bastien, Théo et Eleonora risquent dix ans de prison, 750.000 euros d'amende. Le procès débute ce jeudi, la mobilisation sur place sera sans doute importante.