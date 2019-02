Procès de la tuerie du Musée juif: les responsables de prison où Nemmouche se serait radicalisé à la barre

Aujourd'hui, on entendra plusieurs responsables de prisons françaises dont notamment l'ancien directeur de la prison de Salon-de-Provence où Mehdi Nemmouche et son co-accusé, Nacer Bendrer, ont fait connaissance. C'est ce directeur qui avait alerté l'administration pénitentiaire de l'existence d'un "pôle de prosélytes". Le nom de Mehdi Nemmouche apparaissait au sommet d'un schéma, suivi par celui de Nacer Bendrer.

On devrait aussi entendre Himène Nettah, la petite-amie de Nacer Bendrer. Lors de son audition devant la Cour d'assises de Bruxelles, Nacer Bendrer avait parlé de ses aspirations pour son futur. Il souhaite retrouver son boulot dans la menuiserie et reprendre sa vie avec sa compagne avec qui il est en couple depuis plus de 7 ans.

Suivez notre live avec nos journalistes sur place: