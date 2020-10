Procès de l'attentat de Charlie Hebdo et Hyper Cacher : interrogatoire du Belge Metin Karasular

Le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher entre dans sa huitième semaine. L’audience s’est ouverte sur une tonalité particulière après l’assassinat de Samuel Paty, un enseignant d’histoire et géographie de Conflans-Saint-Honorine. L’audience s’est poursuivie avec l’interrogatoire de Metin Karasular, un des deux Belges sur le banc des accusés.

Des hommages se sont succédé tant de la part du président de la cour d'assises spécialement composée que des avocats des parties civiles et de la défense. Ce sont les notions de liberté de pensée et de liberté d’expression qui ont été brandies au tribunal.

Déclarations confuses et peu précises

L’interrogatoire de Metin Karasalur a ensuite commencé. Il a rapidement pris la parole : "Je sais que je ne suis pas parfait, je faisais du business, des jeux, je buvais, j’ai toujours trompé ma femme, mais tuer des gens innocents ? Je ne mange pas de ce pain-là !", affirme-t-il.

Pendant trois heures, les questions du premier assesseur se sont enchaînées, basées notamment sur les comptes rendus d’audition. Les réponses de Metin Karasular sont souvent confuses et peu précises. Tout particulièrement sur tout ce qui a un rapport avec des dates ou des chiffres. Dans ces moments-là, ses déclarations varient des précédentes auditions.

Metin Karasular tente de se défendre, mais parfois maladroitement. Il a souvent des pertes de mémoire qu'il explique par sa consommation de stupéfiants : "Je fumais 5g par jour". L'assesseur lui demande de préciser : "C'était de l'Amnesia, de l'herbe. Et avec ça, on oublie tout. Je ne l'ai pas dit parce que je suis gêné. Je suis quand même père de famille, j'ai six enfants !".

L'homme admet aussi avoir menti à plusieurs reprises lors de ses auditions et à propos de ses coaccusés. "Je disais ça pour les mettre dans la merde. Ils ont menti sur moi, je mens sur eux. Mettez-vous à la place ! Je suis tombée dans la mer, j’ai vu un serpent pour remonter à la surface", explique-t-il de manière assez imagée.

Je n’aime pas ces gens !

Le Carolo digresse souvent dans ses réponses, mais s’il y a bien élément sur lequel il reste constant, c’est bien sur son ignorance des projets d’Amedy Coulibaly. Sur les terroristes de janvier 2015, mais aussi sur l’homme qui a tué Samuel Paty, ce professeur d’histoire-géo, il est sans appel : "Je n’aime pas ces gens, je les déteste. Tuer des gens ? Pourquoi ? Ils sont musulmans ces gens-là ? Ce sont des chiens !", assène-t-il.

Plus tard, il ajoute : "Monsieur, vous croyez que je savais ce qu’allaient faire ces fils de pute ? Mais jamais, je vais autoriser quelque chose comme ça".

Quant à sa pratique religieuse, il précise "ne rien connaître. Je ne me suis pas trop intéressé à ma religion". Et il précise : "À ma sortie de prison en 2015, j’ai posé la même question à trois imams, que faire face aux caricatures du prophète ? Ils m’ont tous les trois répondu la même chose : il faut soit l’ignorer soit la déchirer. Mais pas tuer !", conclut-il.

Cet après-midi, ce sont deux experts qui viendront dresser le profil psychologique et psychiatrique de Metin Karasular.