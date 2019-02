La cour d’assises de Bruxelles ouvre un nouveau et important chapitre du procès avec les plaidoiries des parties civiles, le réquisitoire du procureur et les plaidoiries de la défense. Les parties civiles auront la parole en premier lieu. A partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi, les avocats représentant les victimes vont exposer aux jurés leur vision du dossier.

L’attentat perpétré le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique avait coûté la vie à quatre personnes : Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée. Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés d’être auteur et co-auteur de l’attaque terroriste.

La journée débutera par la plaidoirie du conseil de la maman d’Alexandre Strens. Après la pause, ce sont les avocats de la famille de Dominique Sabrier qui s’exprimeront à la barre. Ceux-ci ont réclamé six heures et termineront donc leur plaidoirie mardi matin.

