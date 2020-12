Procès de l’attaque d’une synagogue allemande : l’extrémiste de droite nie l’Holocauste

L’extrémiste de droite allemand jugé pour le meurtre de deux personnes au cours d’une attaque antisémite l’an dernier contre la synagogue de Halle, dans l’est de l’Allemagne, a de nouveau nié l’Holocauste mercredi au dernier jour de son procès.

Alors que l’accusé, Stephan Balliet, 28 ans, devait avoir le dernier mot dans son procès entamé mi-juillet à Magdebourg, dans l’est de l’Allemagne, il a été interrompu au bout de quelques minutes par la présidente du tribunal après avoir exposé ses opinions négationnistes.

"Je vous l’avais expliqué, vous ne devez pas le répéter", lui a asséné la présidente Ursula Mertens qui lui a laissé l’opportunité de reprendre son récit mais il a préféré s’abstenir.

Mi-novembre, le parquet fédéral allemand avait requis la réclusion à perpétuité, la peine maximale, avec une détention de sûreté minimale de 15 ans à son encontre. Le délibéré est attendu le 21 décembre.

Lors des audiences précédentes, M. Balliet avait déjà à plusieurs reprises exprimé ses théories conspirationnistes, racistes et misogynes et n’avait exprimé aucun regret. Mercredi, il a parlé de "procès spectacle purement politique". Ses avocats à l’inverse ont remercié les juges pour ce "procès équitable", tout en exprimant leur "profonde sympathie" pour les victimes.

Le 9 octobre 2019, en plein Yom Kippour, l’une des plus importantes fêtes religieuses du judaïsme, M. Balliet avait filmé et diffusé en direct son assaut pendant lequel il avait nié l’existence de la Shoah et s’en était pris aux juifs. Cette attaque était intervenue dans un contexte de résurgence du terrorisme d’extrême droite en Allemagne. En juin 2019, un sympathisant d’extrême droite, actuellement jugé, avait tué un élu pro-migrant et en février 2020 un autre extrémiste de droite avait tué neuf personnes d’origine étrangère à Hanau, près de Francfort.