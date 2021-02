Procès de déstitution contre Donald Trump : "pire violation de la constitution" pour les uns, "procès anticonstitutionnel" pour les autres

Les avocats de Donald Trump ont demandé lundi au Sénat de refermer immédiatement le procès de l'ancien président, qu'ils dénoncent comme une violation de la Constitution et une "mise en scène politique dangereuse pour la démocratie".

"L'acte d'accusation adopté par la Chambre est anticonstitutionnel à plusieurs titres, et un seul suffirait à le déclarer immédiatement nul et non avenu", ont écrit Me David Schoen et Bruce Castor dans un argumentaire de 78 pages transmis à la chambre haute du Congrès à la veille de l'ouverture des débats.

Trump s'est livré à "la pire violation de la Constitution jamais commise par un président"

Donald Trump s'est livré "à la pire violation de la Constitution jamais commise par un président américain" en "incitant" ses partisans à attaquer le Capitole, ont plaidé ce lundi les élus démocrates qui servent de procureurs à son procès.

"Ses efforts pour échapper à sa responsabilité sont futiles", ont-ils ajouté en référence à la demande d'abandon des poursuites formulée un peu plus tôt par les avocats du milliardaire républicain.

"Les preuves" sont "accablantes", "il n'a aucune excuse valide ni défense valable pour ses actions", ont-ils encore écrit dans un argumentaire transmis au Sénat à la veille de l'ouverture des débats.