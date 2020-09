Procès Charlie Hebdo : pourquoi les dessinateurs étaient visés

Le 7 janvier 2015, vers 11h30, les frères Chérif et Saïd Kouachi attaquent la rédaction de Charlie Hebdo. Ni le lieu, ni le moment ne sont choisis au hasard par les terroristes, dont le raid fera 12 victimes.

L’origine : les caricatures de Mahomet

Le 8 février 2006, Charlie Hebdo sort un numéro spécial, intitulé "Mahomet débordé par les intégristes". En Une, un dessin de Cabu, où l’on voit Mahomet pleurer et déplorer "C’est dur d’être aimé par des cons…". A l’intérieur de ce numéro spécial, 12 caricatures de Mahomet réalisées quelques mois plus tôt par des dessinateurs danois et publié par le quotidien danois Jyllands-Posten.