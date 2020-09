Le dessinateur admet réfléchir à l’impact de ses dessins. Surtout dans ce procès. "Parfois, on se restreint sur ce qu’on va dessiner. Et ça, ça peut poser un problème", admet-il avant d’ajouter : "C’est un bon gag, mais je ne vais pas le faire parce que je risque encore…".

François Boucq était ami avec Cabu, un des dessinateurs tués dans l’attaque. C’est en pensant à lui et à tous les autres dessinateurs qu’il va se rendre chaque jour au procès. "Je vais dessiner les choses comme je les vois". Il ne dit ne pas porter une charge émotionnelle trop lourde, mais s’attend à être dépassé par les émotions des familles, des rescapés. "Cela risque de me toucher parce que je suis dessinateur et ce sont des dessinateurs qui ont été attaqués parce qu’ils étaient dessinateurs".

Procès Charlie Hebdo et Hyper Cacher : un dessinateur couvre le procès pour Charlie Hebdo - © Tous droits réservés

Tout ça pour ça

Pour le premier jour du procès, la rédaction de Charlie Hebdo a décidé de republier les caricatures qui ont mis le feu aux poudres. François Boucq complète : "Ces dessins, c’est finalement peu de chose". Et de réaffirmer les valeurs étendards du journal satirique, la liberté d’expression. "En France, il n’y a aucune loi qui nous empêche de nous exprimer sur le terrain de la politique et de la religion. C’est justifier que l’on s’exprime sur ces domaines indépendamment de ceux qui sont contre". Et de conclure : "A partir du moment où il y a des fusils, il n’y a plus d’idées".

À l’issue du procès, les dessins de François Boucq et les textes de l’écrivain Yannick Haenel seront rassemblés dans un livre. Un livre qui témoignera de l’attentat, mais aussi du procès.