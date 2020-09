Procès Charlie Hebdo et Hyper Cacher : suivez le premier jour d'audience en direct dès 10h

Aujourd’hui, s’ouvre un procès historique devant la cour d’assises spécialement composée de Paris, le procès des attentats contre le journal satirique Charlie Hebdo et contre l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Des attentats qui ont semé la mort et la panique entre le 7 et le 9 janvier 2015. Les auteurs, Saïd et Cherif Kouachi ainsi qu’Amedy Coulibaly sont morts. Sur le banc des accusés, se retrouvent 14 personnes accusées d’avoir apporté leur soutien logistique aux trois terroristes.

Suivez cette audience en direct