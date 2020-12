Procès Charlie Hebdo et Hyper Cacher : les peines des 14 accusés sont tombées ; de 4 ans de prison à la perpétuité

Commencé il y a plus de trois mois, le procès des attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes touche à sa fin. Le verdict est annoncé pour 16h devant la Cour d'assises spécialement composée de Paris. Après 54 jours d’audience et un mois de suspension à cause du Coronavirus, les magistrats professionnels se sont retirés lundi après-midi pour décider du sort des 14 accusés.

Suivez notre direct ici