Problèmes résolus sur le réseau téléphonique de Proximus

Le problème rencontré sur le réseau téléphone en Belgique est en phase de résolution depuis 19 heures, annonce Proximus. Les services d'urgence sont à nouveau joignables.

"Proximus a travaillé activement sur des solutions et peut affirmer que depuis 19h, les problèmes sur le réseau téléphonique fixe de Proximus sont résolus", a a déclaré dans un communiqué.

Si le problème devait revenir et si la vie d’une personne est en danger, vous pouvez contacter les centrales d’urgence par SMS via le 8112. Précisez le lieu, le type d’urgence et le service de secours dont vous avez besoin (ambulance, pompiers ou police). Les appels vers les services d’urgence restent possibles via une ligne fixe du réseau Proximus.

Les numéros téléphoniques d’urgence 100 (secours) et 101 (police) et 112 ont été, ce vendredi après-midi, injoignables dans tout le pays. En cause : une panne des réseaux de téléphonie de Proximus.

L’ensemble des numéros fixes étaient injoignables sur tout le pays. Le problème est en cours de résolution.

Les services de secours avaient mis en service d’autres numéros. En cas de problème :

Les habitants de la province de Luxembourg peuvent joindre jusqu’à nouvel ordre les centres d’appels d’urgence via le 0489/60.70.69 ou le 0492/72.62.80.

La Zone de Police de Liège invite à la joindre via les numéros suivants : 0474/872643 – 0475/840411 – 0476/605117 - 0476/605127. Ces trois numéros sont uniquement valables sur la Zone de Police de Liège.

Le dispatching policier de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles est joignable au 0479/50.06.07.

Le dispatching de la zone Police Bruxelles Nord : 0473/888.211

À Namur : pour une ambulance ou les pompiers, les numéros 0473/86 35 18 ou 0473/86 35 19 ou 0470/71 18 43 sont disponibles en cas d’extrême urgence. Pour la police, ce sont 0473/58 09 67 ou 0473/58 09 78 ou 0473/58 09 71 .

. Les numéros temporaires pour le territoire de la Province de Hainaut : 0492/46.64.92 ou 0492/46.64.93.

Centre Antipoisons est joignable au 0478 501 329 et 0468 11 80 34.

La DG Sécurité civile du SPF Intérieur indique que ceux qui ont besoin d’appeler les secours ou la police, en raison d’un incendie en cours ou d’une urgence médicale, peuvent, s’ils ne parviennent pas à faire usage du 100, 101 ou 112, prendre directement contact avec un hôpital proche de chez eux, leur zone de police locale ou les pompiers, en fonction de leurs besoins.

C’est la plateforme d’interconnexion entre Proximus fixe, Proximus mobile et les opérateurs tiers qui a connu un problème à 15h25, selon un technicien.