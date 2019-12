Prisons surpeuplées: la faute à la préventive?

Si les gardiens de prison sont en grève, c’est notamment parce qu’il y a trop de détenus par rapport au nombre de places disponibles. Parmi les causes invoquées pour expliquer cette surpopulation carcérale, on cite souvent la détention préventive. Les juges d’instruction y auraient trop facilement recours et les séjours provisoires se prolongeraient à cause de l’engorgement de la Justice. Est-ce vrai ? Lorsqu’il examine le cas d’un inculpé, un juge d’instruction peut décider de le priver de sa liberté avant même qu’il soit jugé en lui décernant un mandat d’arrêt. Mais cette mise en détention préventive est entourée de conditions. Il faut que la peine encourue par le détenu soit d’au moins un an d’emprisonnement et qu’il représente un danger pour la sécurité publique. Il faut également qu’il y ait un risque de récidive, de fuite à l’étranger ou encore de collusion avec un tiers qui pourrait entraver le bon déroulement de l’enquête.

Détention préventive : presque 4 détenus sur 10

Selon les derniers chiffres de l’administration pénitentiaire qui portent sur l’année 2019, 37,8% des personnes se trouvant dans les 35 prisons belges y séjournent à titre provisoire, en attendant un éventuel jugement. Une tendance qui s’aggrave avec le temps : en 2012, on en était à 32% de détenus préventifs et en 2017 à 36%. A titre de comparaison, la Suisse est à 25%, la Finlande à 20 et au sud de l’Europe, l’Italie est à 16 et l’Espagne à 15,7%.

Pourquoi tant de préventive ?

Pour les syndicats représentant le personnel pénitentiaire, la responsabilité de la surpopulation incombe en partie au monde judiciaire. Ils reprochent à certains juges d’instruction de recourir de manière systématique à la détention préventive. Un avis partagé par nombre d’avocats qui estiment que des juges d’instruction se servent de cette détention préventive à mauvais escient pour mettre sous pression des détenus, pour les forcer à avouer, voire à dénoncer des complices. D’autres y voient une manière d’infliger des peines anticipées, ce qui est formellement interdit, ou de donner l’image d’une justice réactive alors qu’on la sait lente et débordée. Une lenteur et des retards qui sont justement responsables de la durée souvent exagérée de la détention provisoire.

Détention préventive : quelles alternatives ?

Comment réduire le nombre de détenus en préventive ? Par exemple en limitant la durée de cette détention comme c’est le cas notamment en Italie. Les juges pourraient aussi réduire l’envoi systématique en prison des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes et délits mais si on renonce à les garder en cellule en attendant leur procès, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faut les laisser sans surveillance. Des alternatives à la prison existent, par exemple le bracelet électronique. Encore faut-il que l’équipement et le personnel pour gérer le système soient suffisants. Antoine Chomé, avocat pénaliste, plaide pour la comparution immédiate qui raccourcit le délai entre le délit et la sentence. La juge d’instruction Anne Gruwez propose une autre formule : une sorte de contrat social conclu entre le ou la juge d’instruction et le ou la suspect(e). Cela a le mérite de créer une nouvelle piste mais cette nouveauté est aussi sa faiblesse puisqu’il n’existe aucune expérience pour soutenir sa validité. Bref, pour réduire la surpopulation carcérale, il faut réduire le recours et la durée de la détention préventive et pour cela, il faut une justice plus réactive. Les syndicats de gardiens l’ont bien compris puisqu’ils réclament au prochain gouvernement des moyens financiers pour les prisons mais aussi pour la Justice. ►►► À lire aussi : Grève dans les prisons : pour les syndicats le ministre Koen Geens mérite un "zéro pointé"