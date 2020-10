Prisons : la grève se poursuit malgré les négociations de ce mardi

La grève 48 heures dans les prisons se poursuit. Des discussions ont eu lieu mardi entre les syndicats et l'administration pénitentiaire et des propositions ont été faites mais elles doivent encore être soumises aux affiliés. La CGSP-ACOD avait appelé à la grève après le refus de la direction des établissements pénitentiaires de suspendre temporairement les visites non surveillées en raison de la situation sanitaire actuelle.

Le syndicat socialiste avait appelé le personnel des prisons à la grève à partir du 5 octobre à 22h00 jusqu'au 7 octobre même heure.

L'administration pénitentiaire a déploré pour sa part l'action des syndicats. Des négociations ont eu lieu mardi après-midi entre l'administration pénitentiaire et les syndicats. "Des propositions y ont été faites et celles-ci sont maintenant présentées à notre base", souligne Gino Hoppe, délégué syndical. "Entretemps, la grève se poursuit."