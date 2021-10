Prison d'Anvers: l'équipe du soir reprendra le travail après une grève spontanée

Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever a reçu une délégation de gardiens de la prison d'Anvers qui ont fait grève vendredi. Après avoir écouté leurs griefs, il prendra contact avec le ministre de tutelle. "Il est important pour nous d'avoir une oreille attentive et de pouvoir attirer l'attention sur nos problèmes. Les syndicats continueront de suivre la situation et l'équipe du soir reprendra le travail", a expliqué Mario Heylen, délégué ACOD.

Le personnel de la maison d'arrêt d'Anvers avait initié vendredi après-midi une grève spontanée pour protester contre le manque d'effectifs et la surpopulation. La prison a une capacité d'environ 400 détenus, mais ils sont actuellement plus de 700. Cette surpopulation carcérale entraîne des tensions et les gardiens sont à bout de nerfs en raison du manque de personnel.

"Le bourgmestre est au courant des conditions de vie invivables pour les détenus et de la situation de travail impossible pour les gardiens. Il prendra contact avec le ministre de tutelle sur la base de cet entretien. Il cherchera aussi, avec le personnel, des solutions concrètes pouvant apporter des améliorations à court terme. Il a été convenu d'évaluer cela avec les représentants du personnel", a déclaré Johan Vermant, porte-parole du bourgmestre De Wever.